Evangelische Kirchengemeinde Immenstaad setzt sich neue Ziele

Etwa alle sieben Jahre steht in einer evangelischen Kirchengemeinde eine „Visitation“ an. Am Wochenende besuchen Dekanin Regine Klusmann und eine Kommission des Kirchenbezirks die Immenstaader Kirchengemeinde.

Dekanin Regine Klusmann, Schuldekan Bernhard Schupp und die Bezirkskirchenrätinnen Gisela Bruszt und Marianne Hänsler schauen vor Ort gemeinsam mit der Kirchengemeinde auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In Vorbereitung zur Visitation hat der Gemeindebeirat in einer moderierten Veranstaltung bereits Ziele für eine zukünftige Gemeindearbeit formuliert.

Gemeinsam mit der Visitationskommission und dem Kirchengemeinderat werden diese Ziele am Wochenende besprochen und möglicherweise noch ergänzt. Am Sonntag, 31. März, werden diese Ziele für die zukünftige Arbeit in der Kirchengemeinde vorgestellt und die Kommission stellt die Ergebnisse ihres Besuchs vor. Deshalb sind alle Gemeindeglieder am Sonntag um 10 Uhr zum Gottesdienst eingeladen und im Anschluss daran, gegen 11 Uhr, auch zur Gemeindeversammlung im Gemeindesaal.

Zur Visitation gehört – bereits am Freitag – auch die Prüfung der Verwaltung und das Gespräch mit den Hauptamtlichen. Am Samstagvormittag findet im Gemeindehaus ein Empfang für Vertreter des öffentlichen Lebens statt. Die politische Gemeinde, der Gemeinderat, die Schule, die katholische Kirchengemeinde und Vertreter der örtlichen Vereine treffen sich zum Gespräch über ihre Beziehungen zur evangelischen Kirchengemeinde. Später trifft sich die Kommission mit dem Kirchengemeinderat und dem Leiter der Gemeindeversammlung zum Gespräch. Zur Überprüfung der neu gesetzten Ziele wird die Kommission in zwei bis drei Jahren wieder nach Immenstaad kommen.

Eine Visitation findet nur alle sieben Jahre statt. Wegen des Wechsels im Dekanat und bei der Pfarrstelle in Immenstaad liegt die letzte Visitation ausnahmsweise bereits zehn Jahre zurück. Schon Luther hat nach der Reformation die Visitation eingeführt, um sich gegenseitig zu überprüfen, ob in einer evangelischen Kirchengemeinde alles im evangelischen Geist zugeht. Da in Folge der Reformation die bischöfliche Aufsicht über eine Kirchengemeinde entfiel, soll ein gegenseitiger Besuch den prüfenden Blick auf die benachbarten Gemeinden ersetzen.