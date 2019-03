Es läuft gut beim Immenstaader Heimatverein

Viele Mitglieder des Heimatvereins sind am Freitagabend zurr Hauptversammlung im Hotel Seehof erschienen, um sich in großer gemütlicher Runde die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres ins Gedächtnis zu rufen, nach vorne zu blicken und den Film von Christian Rebstein „Über Immenstaad“ anzuschauen. Darüber hinaus wurde Bettina Rebstein als Schriftführerin wiedergewählt und Markus Böhlen, Thomas Schmidt und Stefan Weiß als neue Beiräte in das Leitungsteam des Vereins aufgenommen.

„Dass heute so viele erschienen sind, zeigt die Verbundenheit zum Heimatverein“, freute sich der Vorsitzende Reinhard König über die Anwesenheit zahlreicher Mitglieder, für die die Versammlung mit einem Schmankerl begann. Denn wer schon immer mal über den Dächern von Immenstaad fliegen und den Ort aus der Vogelperspektive betrachten wollte, bekam die Gelegenheit an diesem Abend beim Kurzfilm von Christian Rebstein. Mit seiner Drohne fing dieser eindrückliche Momente aus der Luft ein, angefangen vom Kirchturm in Richtung See, um dann vom Funkturm aus zu den Hochhäusern am Spiegelberg zu fliegen, bei denen die Drohne so knapp an den Hochhäusern vorbeiflog, dass man die Luft anhalten wollte. Nach einem Blick über Kippenhausen, über den Yachthafen und der Feriensiedlung mit ihren Zeltdächern, folgte die letzte Aufnahme mit einem Sonnenuntergang am Landungssteg.

Ein Film aus außergewöhnlicher Perspektive nannte König den Film, um im Anschluss auf das vergangene Jahr zu blicken, das von vielen Aktivitäten und deren Organisation bestimmt war. „Wir haben uns so aufgeteilt, dass die Arbeit auf viele Schultern verteilt wird“, sagte der Vorsitzende und verriet so vielleicht eines der Geheimnisse des Erfolges des Heimatvereins, der mit einem guten Zuwachs fast die 200-Mitglieder-Marke erreicht hat.

Verschiedene Höhepunkte prägten das vergangene Vereinsjahr – etwa das Jubiläum der Turmuhr, der Tag des offenen Denkmals, der Themenabend und natürlich die Jazznight. Das waren alles gut besuchte Veranstaltungen, die fast keine Werbung gebraucht hätten. Selbst medial stünde man mit einem Konto bei Facebook und Instagramm mit zahlreichen Followern gut da. Außerdem zeigte die Anzahl der Klicks für die vom Heimatverein erstellten Filme auf dem Online-Filmportal Youtube großen Zuspruch.

„Ich bin überrascht, mit welcher Perfektion dieser kleine Verein kulturell den Ort aufmischt“, sagte Alois Rauber, der die Entlastung der Vorstandschaft vornahm. „Es handelt sich hier um einen sehr aktiven Verein“, sagte auch Edwin Brügel, der als Stellvertreter des Bürgermeisters ein Grußwort sprach und zugleich darauf hinwies, dass vieles im Hintergrund geleistet werde. So auch für das Jahr 2019, wie Helga Bauer in der Vorausschau des Programms berichtete. Neben den traditionellen Terminen stünde auch die 925-Jahr-Feier der Gemeinde tief im Programm des Heimatvereins verankert, bei denen Kinder Ortsführungen für andere Kinder anbieten wollen. „Es wird ein spannendes Jahr werden“, kündigte Reinhard König an, der darauf verwies, dass seine Amtszeit irgendwann auslaufen werde.