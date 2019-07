Es geht um Spaß, nicht um Höchstleistungen

„Mach mit – bleib’ fit“, so fordert der Turn- und Sportverein anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums zur „TuS-Olympiade“ am Samstag, 20. Juli, auf. Sportliche und weniger Sportliche, Kleine und Große sollen in Teams ins Sportzentrum kommen und Spaß haben.

Fünf Abteilungen des Jubiläumsvereins wagen mit der „TuS-Olympiade“ eine Premiere: An zehn Stationen rund um den Fußballplatz im Sportzentrum Forstwiesen können am „Tag des Sports“ zwischen 11 und 16 Uhr Übungen aus den Bereichen Fußball, Leichtathletik, Tischtennis, Turnen und Volleyball absolviert werden. Punkte werden für Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre und für alle über zwölf Jahre altersgerecht vergeben, damit auf den Laufzetteln ein faires Ergebnis zustande kommt. Auch die Größe der Mannschaften werde rechnerisch berücksichtigt, versichert Karl Jäger, Abteilung Leichtathletik.

Auf dem sportlichen Parcours sollen Teams von zwei bis sechs Personen, von acht bis 80 Jahren, gemeinsam Spaß haben. „Familien, Freunde, Paare, Firmen- oder Vereins-Teams, Einheimische oder Feriengäste, das ist gleich“, sind sich die TuS-Abteilungsleiter einig. „Dabei sein ist alles“, bringt es Geschäftsführerin und Abteilungsleiterin Volleyball Martha Laboureur auf den Punkt.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer Lust hat teilzunehmen, kann spontan vorbeikommen. Jeder Teilnehmer bekommt ein kleines Geschenk. Die drei besten Teams können einen Sachpreis gewinnen.

Dass es mehr um Spaß als um sportliche Höchstleistung geht, zeigen auch die einzelnen Übungen: Bei der Biathlonstaffel wird gelaufen und das Schießen besteht darin, dass mit Bällen Kegel umgeworfen werden sollen. Beim Flusssteine-Springen ist Balance halten auf unebenen Kunststoff-Steinen gefragt. Beim Heuler-Werfen geht es ähnlich wie beim Speerwerfen zu. Ballmaschinen spucken Bälle an der Tischtennis- und der Volleyball-Station. An einer der Fußball-Stationen wird die Geschwindigkeit des Balls gemessen.

Zur Erklärung der Aufgaben gibt es an den einzelnen Stationen Schilder, aber auch Stationsleiter, die helfen und anschließend die Punktevergabe vornehmen. Die TuS-Verantwortlichen haben an alles gedacht.

Karl Jäger freut sich schon: „Die Veranstaltung ist ja ein Novum. Wir sind selbst gespannt, wie viele kommen und mitmachen. Die Teilnehmer können das auch als Chance sehen, mal was Neues auszuprobieren und verborgene Talente zu entdecken.“

Damit es ein Fest für die ganze Familie wird, gibt es auch ein ausgiebiges Rahmenprogramm für Zuschauer und kleine Gäste: Infostände von den Abteilungen des TuS, Musik von DJ David, kulinarische Versorgung mit Speisen vom Grill und Kaffee und Kuchen. Die Kleinen erwartet eine Hüpfburg, die Mal-Ecke, eine Schmink-Ecke, der Bau von Wasserraketen und eine Button-Maschine.

„Rechtzeitig zum Beginn des Gartenfests des Musikvereins an diesem Abend wollen wir aber fertig sein.“ Sogar daran haben die Verantwortlichen gedacht.

Nur eines können sie nicht beeinflussen: „Wenn es extrem regnet, muss die Veranstaltung leider ausfallen“, sagt der Zweite Vorsitzende Klaus Priesett.