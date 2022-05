Erstkommunionfeiern in Immenstaad

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 8. Mai fand die diesjährige Erstkommunionfeiern in der Pfarrei Immenstaad statt unter dem Symbol „Mit Jesus eine Brücke bauen“. Hauptverantwortlich für den Weg der Erstkommunionvorbereitung war Pastoralreferent Alexander Ufer. Das Spektrum reichte von den wöchentlichen Wegegottesdiensten seit letztem Herbst, über Erlebnispfaden zu Themen des Glaubens bis zu Angebote um Glauben in der Familie zu erleben.