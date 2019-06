Erlesener Gesang neben mächtigem Orgelklang

Mitten in den Pfingstferien sind am Sonntagabend zahlreiche Zuhörer zum Konzert der klassischen Konzertreihe Immenstaad in die St. Jodokus-Kirche gekommen. Organisator Georg Brendle hatte das Friedrichshafener Vokaltrio mit der Sopranistin Hedwig Sauter, der Mezzosopranistin Verena Witzig und der Altistin Lucia Sauter eingeladen, Begleiter und Solist an der Orgel war Kantor Nikolai Geršak. Ein Konzert der Kontraste, das feinen, erlesenen Gesang mit Macht und Klangreichtum der Orgel vereinte.

Die Sängerinnen setzten mit Claudio Monteverdis „Cantate Domino“ – Singet dem Herrn – ein, eigentlich eine Motette für sechs Stimmen, die jedoch in dieser schlanken Form der drei sehr schön harmonierenden Stimmen besonders fein und durchsichtig herüberkam. Zum Herzen sprach die Innigkeit von Joseph Rheinbergers „Salve Regina“ und das demütige „Adoramus te“.

Hatte Nikolai Geršak bislang an der Orgel behutsam begleitet, ließ er nun in starkem Energiestrom Johann Sebastian Bachs überwältigendes Werk Präludium und Fuge e-Moll BWV 548 aus der Leipziger Zeit folgen. Souverän ließ Geršak die Vielschichtigkeit des Stückes erleben, das stürmische Expressivität, rastloses Aufwärtsstreben und Heiterkeit, tiefen Ernst und lyrisch-elegische Momente vereint. Ein Hörerlebnis war auch Zsigmond Szathmárys Orgelbearbeitung des ersten Satzes aus Dvoraks Sinfonie Nr. 9 in e-Moll. Spannend, wie die Orgel den Klangreichtum der „Sinfonie aus der Neuen Welt“ nachzeichnet, wie das Englischhorn-Thema in immer neuen Varianten erscheint und ins „Tutti“ eingebettet wird.

Zwischen beiden Orgelsoli fügten die Sängerinnen, von Geršak am Klavier begleitet, drei Vertonungen von Gedichten der amerikanischen Dichterin Emily Dickinson ein. Bezaubernd besangen sie das zarte Pflänzchen „Hoffnung“, bittersüß den Versuch, eine Liebe zu vergessen, während die beiden Soprane allein die rätselhafte Frage, ob es einen Morgen, einen Tag geben wird, interpretierten.

Mit Edward Elgar folgten sie im letzten Teil federleicht dem Flug eines Vogels und voller Melancholie dem Fallen des Schnees bis zum stillen Vergehen. Aus Francis Poulencs 1957 uraufgeführter tragischer Oper „Dialogues des Carmélites“ stammte das herbe „Ave Maria“, das sechzehn Schwestern während der Französischen Revolution als Märtyrerinnen auf dem Gang zum Schafott singen.

Am Ende stand Felix Mendelssohns „Laudate pueri“ für drei Frauenstimmen und Orgel, das in seinem lebhaften Miteinander und hellen Gotteslob an einen Knabenchor erinnerte. Wieder ein besonderes Konzert in der Immenstaader Konzertreihe.