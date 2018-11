Elektrofahrzeuge können künftig am Immenstaader Rathaus tanken

In Immenstaad werden im Frühjahr 2019 zwei Auto- und E-Bike-Ladestationen aufgestellt. Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für den Standort am Rathaus hinter dem Aufzug ausgesprochen.

Die Gemeinderäte hatten bereits in der Sitzung vom 1. Oktober grundsätzlich dem Aufstellen von zwei Auto und zwei E-Bike-Ladestationen zugestimmt. Die Verwaltung wurde damals beauftragt mehrere Varianten für das Aufstellen der Autoladestationen zu prüfen. Laut Verwaltung wurden vier Standorte untersucht, nach Bewertung der Kosten und aller Vor- und Nachteile habe sich der Standort am Rathaus als der am besten geeignete herausgestellt. Geprüft wurden außerdem ein weiterer Standort am Rathaus (nord-östliche Ecke des Parkplatzes), ein Parkplatz hinter dem Gebäude Hauptstraße 19 sowie der Parkplatz im nördlichen Bereich der Dr.- Zimmermannstraße. „Der Standort ist kostenmäßig und von der Erreichbarkeit der beste“, sagte Bürgermeister Johannes Henne über die Entscheidung. Am Standort Rathaus hinter dem Aufzug sind die Kosten für die Verlegung des Netzanschlusses gering, da bereits eine Trafostation an diesem Platz steht.

Die Verwaltung hat außerdem bereits mit dem günstigsten Anbieter die Pachtdauer und die Stromart abgeklärt. Demnach läuft der Vertrag über zehn Jahre mit einer Verlängerungsoption um zehn Jahre. Für die Unterhaltung der Parkflächen zahlt der Stromanbieter außerdem eine Aufwandsentschädigung von 500 Euro pro Jahr an die Gemeinde. Der Anbieter habe weiterhin versichert, dass die Schnellladestation mit Ökostrom betrieben wird. „Nur mit Ökostrom macht die Sache Sinn“, sagte Ortsbaumeister Ulrich Kohler in der Sitzung.

Für die Ladestation inklusive Fundament und die Netzanschlussarbeiten rechnet die Verwaltung mit Kosten von 10 000 Euro. Gleichzeitig hofft man auf einen Zuschuss in Höhe von 4400 Euro.