Einheimische und Urlauber genießen das Dorffest

Die Kippenhausener haben am Samstag und Sonntag bereits zum 41. Mal ihr traditionelles Dorffest auf dem Dorfplatz rund um den Brunnen gefeiert. Wieder wollten viele Einheimische aber auch viele Urlauber daran teilhaben. Mit abwechslungsreicher Unterhaltungsmusik und traditionelle Kippenhausener Hausmannskost verwöhnten die teilnehmenden Vereine ihre Gäste, sodass sich zwei Tage lang ausgelassene Stimmung und Geselligkeit auf dem Dorfplatz verbreitete – das herrliche Sommerwetter trug natürlich auch seinen Teil dazu bei. Die Kleinen wollten sich das Kasperletheaterstück „Verzauberte Prinzessin“ nicht entgehen lassen und strömten zu Scharen in den Kindergarten.

Rechtzeitig zum Startschuss am Samstagabend hatten das Gemeindeteam der katholischen Pfarrgemeinde, die Narrenzunft, das Dorffest-Team vom Kindergarten mit Elternbeirat und Eltern, die Ministranten und die Winzer aus Kippenhausen und Frenkenbach alles liebevoll und einladend hergerichtet, um ihren Gästen wieder gesellige Stunden zu bieten. Die Mühen wurden belohnt, denn bereits zum Auftakt füllte sich der Platz im Nu. Bürgermeister Johannes Henne hatte zu seinem ersten Kippenhauser Dorffest mit der „FB Music Band“ gleich eine Überraschung aus seiner Heimatgemeinde Sigmaringendorf mitgebracht. „FB“, steht für den Namen des Bandleiters Frank Boos, sorgte mit Sängerin Kirstin und Gitarrist Blacky mit einem Repertoire aus Schlager- und Pop-Oldies sowie aktuellen Hits gleich richtig für Stimmung. Da wurde sogar vor der Bühne fleißig getanzt.

Mit einem Festgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Thomas Denoke und musikalisch umrahmt durch den Männergesangverein Immenstaad, wurde der Sonntag eröffnet. Zum anschließenden Frühschoppen spielten die „Hotzenplotzer“ aus Frickingen-Altheim auf, die von der Bühne aus mit ansehen konnten, wie sich der Platz bis zur Mittagszeit füllte. Bei den Einheimischen sowieso, aber auch bei den auswärtigen Gästen und Urlaubern hatte sich nämlich herumgesprochen, dass in Kippenhausen Leckeres zum Mittagessen geboten gibt. Kein Wunder, dass sich bald eine lange Schlange vor dem Zelt der Narrenzunft bildete. Währenddessen hatten sich das Gemeindeteam der katholischen Pfarrgemeinde ein schattiges Plätzchen aufgesucht, an dem sich Kinder wieder abwaschbare Tattoos und Airbrush-Bilder auf die Arme zaubern lassen konnten.

Ein Höhepunkt ist in jedem Jahr das Kasperletheater. Und so war es auch in diesem Jahr wieder faszinierend mitanzusehen, wie viele Kinderaugen strahlten im vollbesetzten Kindergarten, wenn Kindergartenleiterin Angela Mayer-Endres, Erzieherin Sabrina Garbo und Ortsvorsteher Martin Frank die Geschichte von der „verzauberten Prinzessin“ präsentierten.

Selbstgemachter Kuchen von den Vereinsfrauen gab es zur Kaffee- und Kuchenzeit am Nachmittag, wobei der zusätzlich noch musikalisch versüßt wurde von den Gehrenbergspatzen.

„Es ist hier bei uns ein klassisches Dorffest, bei dem alle mithelfen und mitmachen von Kind bis zum 88-Jährigen“, sagt Ortsvorsteher Martin Frank. Mit dem 88-Jährigen meinte er Edwin Möhrle aus Hohenbodman bei Owingen. Er war mit seiner Lebensgefährtin Rita und ihren Freundinnen Rita aus Überlingen, Erika aus Meersburg und Ingrid aus Markdorf angereist. „Wir kommen schon seit Jahren hierher, weil wir durch den VdK befreundet sind mit Max und Waltraud Frank“, sagt der rüstige Edwin.

Zehn bis zwölf Mal war Birgit Lück mit Lebenspartner Martin Möller und Töchterchen Florence aus St. Augsutin, zwischen Köln und Bonn gelegen, am Bodensee und wohnt immer bei Erwin Hug in Immenstaad. „Hier in Kippenhausen sind wir zum ersten Mal und es ist einfach super“, urteilt sie begeistert.