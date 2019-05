Eine-Welt-Kreis „fairwöhnt“ Besucher mit einem Frühstück

Der Eine-Welt-Kreis Immenstaad hat anlässlich des Internationalen Tages des Fairen Handels am Mittwoch zu einem „Fairen Frühstück ins evangelische Gemeindehaus eingeladen. Mehr als 30 Gäste, die sich am Ende weitere Frühstückstermine wünschten, konnten die Verantwortlichen begrüßen.

„Die Weltläden machen am Internationalen Tag des Fairen Handels besonders darauf aufmerksam, dass freiwillige Selbstverpflichtungen von Unternehmen in Sachen Menschenrechten rund um die Produktion von Gütern und Lebensmitteln nicht weiterbringen“, erklärte Sandra Friedrich in ihrer Begrüßung. Erste Unternehmen sprächen sich bereits für eine gesetzliche Regelung von fairen Produktionsbedingungen aus. „Wir begrüßen diesen Vorstoß, es ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte die Vorsitzende. Bis es soweit sei, könnten Verbraucher durch bewussten Einkauf den fairen Handel unterstützen.

Auch beim „Fairen Frühstück“ standen Brötchen, Butter und Kaffee auf dem Tisch. Ins Auge stachen die bunten Teller mit Snackgemüsen. Der Zucker zum Kaffee war brauner Rohrohrzucker. „Fairwöhnt“ am Buffet wurden die Frühstücksgäste mit Produkten aus dem Eine-Welt-Laden im Untergeschoss des Gemeindehauses: verschiedene Säfte, Tees, Kaffeesorten und Kekse aus fairem Handel standen bereit, dazu Marmeladen, Fruchtzubereitungen und Schokocremes aus fairen Produktionsbedingungen, selbstgemachtes Müsli, Käse vom Wochenmarkt, Brötchen aus der hiesigen Bäckerei und einige ergänzende Produkte aus dem Bioladen in der Bachstraße „Kauf by Naturata“. Parallel dazu war im Untergeschoss der Weltladen geöffnet.

Wiederholung erwünscht

Viele Frühstücksgäste nutzten die Gelegenheit, das Frühstück mit dem Wochenmarktbesuch auf dem Rathausplatz zu verbinden. Die Besucher waren begeistert und wünschten sich auf Rückfrage der Vorsitzenden das „Faire Frühstück“ als regelmäßiges Angebot des Eine-Welt-Kreises.

Der Verein will nun prüfen, ob es organisatorisch zu leisten wäre, alle zwei bis drei Monate zum Frühstück einzuladen. Nach dem Motto „Jeder gibt, was er kann“ steckten die Gäste am Ende ihren Obulus in eine Kasse.