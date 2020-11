Einbruch auf Wertstoffhofgelände

Bei einem Einbruch in das Wertstoffhofgelände im Herrenweiherweg in Immenstaad haben Unbekannte in der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend Elektroschrott im Wert von etwa 1500 Euro entwendet. Die Polizei ermittelt.

Die Täter schnitten laut Polizeibericht mit einem Bolzenschneider das Metallgitter auf und verschafften sich so Zugang zum Gelände. Der Schaden an der Umzäunung wird auf etwa 500 Euro beziffert.