Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Mittwoch in die Büroräume einer Schreinerei in der Hauptstraße in Immenstaad eingebrochen. Er verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchte nach Bargeld. Mit dem Diebesgut entkam er unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07545 / 17 00 entgegen.