Einbrecher entweden teuren Schmuck aus Wohnung in Immenstaad

Nachdem sich Unbekannte am Sonntag zwischen 10.30 Uhr und 18.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Hardtstraße verschafft haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Über eine Terrassentür drangen die Einbrecher in das Gebäude ein, nahmen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an sich und suchten im Anschluss das Weite. Personen, die im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/70 10 an die Polizei zu wenden.