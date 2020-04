Ein letztes Wiedersehen mit BepiColombo

Die von Airbus gebaute Raumsonde BepiColombo wird am Freitag, 10. April, im Rahmen ihrer historischen Reise zum Merkur ein letztes Mal an der Erde vorbeifliegen.

Bei ihrem Swing-by-Manöver wird sich die Sonde der europäischen Weltraumorganisation ESA und der japanischen Raumfahrtagentur JAXA der Erde bis auf 13 000 Kilometer nähern und unserem Planeten damit noch ein wenig näher kommen als die Navigationssatelliten von GPS und Galileo, heißt es in der Pressemitteilung von Airbus Defence and Space. Für BepiColombo wird es der letzte Blick auf die Erde sein, bevor die Sonde ihre siebenjährige und 8,5 Milliarden Kilometer lange Reise zum Merkur fortsetzt, dem sonnennächsten, kleinsten und am wenigsten erforschten inneren Planeten des Sonnensystems. Den letzten „Boden“-Kontakt zur Erde hatte BepiColombo beim Start im Oktober 2018 an Bord einer Ariane 5.

Ihr Ziel – den Planeten Merkur – wird die Raumsonde voraussichtlich am 5. Dezember 2025 erreichen, doch um dort sicher anzukommen, muss sie neun planetare Vorbeiflüge absolvieren, wobei sie die Erde einmal, die Venus zweimal und den Merkur sechsmal passiert, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Mit diesen Manövern wird die Geschwindigkeit der Sonde so abgebremst, dass der Eintritt in die Merkur-Umlaufbahn ermöglicht wird. Nach der Ankunft wird die Sonde mindestens ein Jahr lang Daten sammeln.

Die von BepiColombo gelieferten Messdaten ermöglichen Wissenschaftlern, die Zusammensetzung, Geophysik, Atmosphäre, Magnetosphäre und Geschichte des Planeten Merkur zu untersuchen und gleichzeitig die Einsteinsche Relativitätstheorie auf den Prüfstand zu stellen. Die 16 wissenschaftlichen Instrumente liefern außerdem Erkenntnisse über das Magnetfeld des Merkur und seine Interaktion mit dem Sonnenwind.

Philippe Pham, Leiter Earth Observation, Navigation and Science bei Airbus erklärt dazu: „Dieser Vorbeiflug ist für Airbus eine beeindruckende Leistung und ein wichtiger Meilenstein. Teams aus fünf Ländern haben bei der Entwicklung der Raumsonde und dem Start dieser komplexen Merkur-Mission erfolgreich zusammengearbeitet.“