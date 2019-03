Ein letztes Mal ziehen die Narren um die Häuser

Die lange Fasnetssaison und vorerst auch das Jubiläum „170 Jahre Fasnet in Immenstaad“ haben am Fasnetsdienstag ihren Ausklang gefunden. Dabei standen das traditionelle Narrenbaum-Fällen und die Hexenverbrennung im Mittelpunkt, aber auch das Preiskarbatschen.

Um die Mittagszeit hat die Narrengesellschaft „Hennenschlitter“ den Narrenbaum wieder in die Horizontale gebracht. Der geschmückte Dolden wird dabei abgeschnitten und auf einem Anhänger noch einmal durch den Ortskern gezogen - begleitet von einem Umzug. Ohne Musik geht nichts, auch nicht am letzten Tag der Fasnet. Zur Feier des Tages schlug Narrenvater Wolfgang Haas dabei die große Trommel. Prinzessin Joana I. und Prinz Axel I. begleiteten bei ihrem letzten Auftritt die Blasmusik mit Rassel und Triangel.

Halt gemacht wird auf dem Zugweg bei den Lokalen, in denen die Narren während der Fasnet öfter bewirtet wurden, bei den Lieferanten wie der Metzgerei Winkler oder der Bäckerei Heger sowie bei besonders verbundenen Mitgliedern und Förderern am Weg. Für jeden wird ein Zweig vom Dolden abgeschnitten und, mit den letzten Luftschlangen der Saison dekoriert, von Narrenvater Wolfgang Haas mit Dankesworten überreicht. Im Gegenzug gibt es für die Narren ein letztes Mal in dieser Fasnet ein Vesper.

Guten Zuspruch fand auch an diesem Fasnetsdienstag das erst vor wenigen Jahren eingeführte Preis-Karbatschen am Nachmittag. Alleine und in Gruppen wurde auf dem Platz in der Ortsmitte die Geisel geschwungen und von einer mehrköpfigen Jury der Altkarbatscher mit Punkten bewertet.

35 Karbatscherinnen und Karbatscher waren dieses Jahr dabei. Nach der Siegerehrung für die besten Karbatscher am Abend im Restaurant „Il Centro“ wurde auch der Narrenbaum verlost. Wer den Hauptgewinn erhält, muss am Tag der Anlieferung vor allem eines tun: den Elferrat und die Baumträger bewirten. Dieses Jahr wird das Karl Rauber sein. Narrenvater Wolfgang Haas versprach ihm „ein Erlebnis fürs Leben“.

Beim Fasnetsausklang sorgte DJ Sputnik für Partystimmung. Immer um 22 Uhr wird am Fasnetsdienstag die Hexe verbrannt. Um Mitternacht endet die Fasnetssaison endgültig mit den Abschiedsworten des Narrenvaters und großem Geheule der Hennenschlitter-Familie.

Gewinner des Karbatschen-Wettbewerbs:

Jüngster Teilnehmer und Gewinner in der Altersgruppe bis 8 Jahre: Felix Chlopik. Altersgruppe 9 bis 12 Jahre: 1. Platz Augustin Hallerbach, 2. Platz Robin Moser. Altersgruppe 13 bis 16 Jahre: 1. Platz Pius Rück, 2. Platz Lukas Spönnemann. Altersgruppe über 17 Jahre: 1. Platz Sven Bruckert, 2. Platz Moritz Mohr. Beim Zweier-Karbatschen siegten Sven Bruckert und Lukas Frank. Gewinner beim Dreier-Karbatschen waren Alexander Schmidt, Lukas Frank und Sven Bruckert. Beim Vierer-Karbatschen lagen vorne: Sven Bruckert, Alexander Schmidt, Lukas Frank und Luis Haug.