Ein Lastwagen auf Abwegen

Beträchtlichen Sachschaden hat ein ausländischer Lastwagenfahrer am vergangenen Mittwochnachmittag gegen 12.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Meersburger Straße in Immenstaad verursacht.

Wie die Polizei berichtet, hatte der 34-Jährige offenbar zu spät bemerkt, dass er ab der dortigen Ampel nicht weiter geradeaus fahren darf, und hatte deshalb seinen Lastwagen zurückgesetzt, als die Ampel Rot zeigte. Hierbei übersah er eine 28-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Audi A4 direkt hinter ihm stand und gerammt wurde.

Während der Schaden an dem Lastwagen bei lediglich etwa 1000 Euro liegt, beläuft sich dieser an dem Wagen der Frau auf rund 9000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Vor seiner Weiterfahrt musste der Lastwagenfahrer eine Sicherheitsleistung bezahlen.