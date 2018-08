Ein kleines Kunstareal am Immenstaader Landesteg

Auch wenn das Wetter am Samstag nicht so richtig mitspielen wollte, bei der Eröffnung des mittlerweile 7. Immenstaader Kunstmarktes am Landesteg, war das Interesse im Laufe des Tages an den Ständen der Töpfer, Schmuckhersteller, Seidenkünstler, Stein- und Metallkünstler oder auch Drechslern doch ziemlich groß. „Der Markt hier am schönen Bodenseeufer wird sehr gut angenommen“, weiß die Veranstalterin Bettina Güttinger-Merk von der Töpferei aus Isny. Das merkte man dann auch, denn am Sonntag, als sich die Sonne wieder blicken ließ, wurde der Andrang dann auch größer. Da würden gerade auch Besucher einen Zwischenstopp einlegen, die auf dem Weg vom und zum Anlegesteg der Bodenseeschiffe sind, stellte die Veranstalterin des Töpfermarktes fest. Als besonders nett wird von den Ausstellern das Immenstaader Publikum bezeichnet. Auf dem gemütlichen kleinen Kunstareal war zum ersten Mal dabei Eva-Monika Schubert (rechtes Bild) aus Bad Säckingen. Sie demonstrierte die Kunst des Töpferns, wobei sie im Nu aus einer Kugel Ton auf ihrer Drehscheibe eine Vase entstehen ließ. Das vielfältige künstlerische Angebot auf dem Landesteg verleitete dann auch viele Besucher, ein Mitbringsel zu kaufen für die Lieben zu Hause. Denn schließlich muss man ja auch schon wieder an Weihnachten denken. mt/Fotos: Michael Tschek