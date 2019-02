Ein Großprojekt kann jetzt richtig durchstarten

Ein Großprojekt, das langen Atem benötigt und das jetzt endlich so richtig durchstarten kann: Mit dem ersten Spatenstich für den Neubau des Bauhofes am Herrenweiherweg ging am Dienstag eine langjährige Planungsphase zu Ende, bei der vor allem auch im baurechtlichen Sinn viele Hürden zu überwinden waren, wie Bürgermeister Johannes Henne betonte.

Mit einem Bauende ist voraussichtlich im August 2020 zu rechnen. Die gesamten Baukosten inklusive Baugrundverbesserung schlagen nach derzeitigem Stand mit 3,6 Millionen Euro zu Buche.

Die Bauvoranfrage für den Neubau war bereits Anfang Mai 2016 eingebracht worden. Der mittlerweile gut 40 Jahre alte Bauhof im Gewerbegebiet Bürglen war „nicht mehr sanierungsfähig“, so auch die Aussage von Ortsbaumeister Ulrich Kohler. „Nach den heutigen Arbeitsstättenrichtlinien sind die dortigen Voraussetzungen nicht mehr zulässig“, sagt er. So stehen beispielsweise die Bauhoffahrzeuge in den Werkstatträumen, die im Winter auch nicht mehr ausreichend beheizbar waren.

Im Herrenweiherweg – gegenüber dem Recyclinghof - wird auf einem Baugrundstück von mehr als 6000 Quadratmetern jetzt ein neues Hauptgebäude mit einer Grundfläche von 16-mal 60 Metern entstehen, wie Architekt Alexander Mohr erklärt. Hinzu kommen drei Fertiggaragen, ein 200 Quadratmeter großes Gewächshaus, Schüttboxen, offene und überdachte Lagerboxen – auch als Abschirmung zur Straße hin. Einem Kreisverkehr ähnlich wird eine jeweils separate Ein- und Ausfahrt entstehen.

Die gesamte Nutzfläche des neuen Bauhofes beträgt 1910 Quadratmeter – damit stehen rund 500 Quadratmeter mehr als beim alten Bauhof zur Verfügung. Das Hauptgebäude wird dem KfW-55-Standard entsprechen. Tiefenbohrungen sind vorgesehen, angedacht sind auch Fotovoltaikanlagen. „Wir denken auch bereits daran, autark unterwegs zu sein zu können, und später eventuell auch E-Fahrzeuge selbst aufladen zu können“, blickt Johannes Henne voraus. Mit ersten Erdarbeiten wurde bereits vor zwei Wochen begonnen. „Die Tragfähigkeit des bisherigen Bodens ist unzureichend“, erläutert der verantwortliche Statiker Meinrad Schneider. „Deswegen muss das Gelände einen Meter tief abgetragen und mit Kiessandgemisch aus recyceltem Bauschutt aufgefüllt und verdichtet werden.“

Kurze Wege

Das Genehmigungsverfahren für den Neubau gestaltete sich insbesondere deswegen so schwierig, weil auf dem Gelände am Herrenweiherweg laut Landesbauordnung nur land- und forstwirtschaftliche oder Fischereibetriebe vorgesehen sind. „Durch unser Gewächshaus sind die Anforderungen aber erfüllt“, sagt Alexander Mohr.

Im Vorfeld waren auch der bisherige Standort und eine Fläche im Teilgebiet 2 des Gewerbegebiets Steigwiesen zur Diskussion gestanden. „Die CO-Bilanz durch die kurzen Wege und die Nähe zu Kippenhausen, zur Siedlung und zu Immenstaad sprechen aber eindeutig für den jetzt gefundenen Standort“, ist sich Bauhofleiter Jürgen Hund mit allen anderen Verantwortlichen einig.