Ein Generationenwechsel steht bevor

Bei der Freiwilligen Feuerwehr deutet sich ein Generationswechsel an: In der Jahreshauptversammlung am Freitag gab Kommandant Claus Mecking bekannt, nächstes Jahr nicht mehr zu kandidieren. Thomas Mecking wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

40 Jahre im aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr: Für dieses großartige ehrenamtliche Engagement wurden am Freitagabend die Brüder Claus und Thomas Mecking geehrt. Kreisbrandmeister Henning Nöh und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Günther Laur waren zur Jahreshauptversammlung gekommen, um die seltene Auszeichnung – das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold, verbunden mit einer Urkunde, unterzeichnet von Innenminister Thomas Strobl – zu überreichen. Nöh bezeichnete beide als „Stützen der Freiwilligen Feuerwehr Immenstaad“. Sie hätten vieles erlebt in den vier Jahrzehnten. Er hoffe, die gute Kameradschaft habe über die schwierigen Situationen hinweg geholfen.

Zu Beginn der Sitzung hatte Kommandant Mecking die Bilanz über das vergangene Jahr vorgelegt. 48 aktive Mitglieder zählt die Freiwillige Feuerwehr derzeit, 37 in der Alters- und Reservemannschaft sowie 18 in der Jugendfeuerwehr. Insgesamt 97 Einsätze wurden 2017 absolviert – mehr als im Jahr zuvor. Es handelte sich um fünf Kleinbrände und 79 technische Hilfeleistungen, davon allein 56 im Zusammenhang mit den Unwetter-, Hochwasser- und Sturmereignissen des vergangenen Jahres. Es kam zu 13 Fehlalarmierungen.

27 Proben stehen in diesem Jahr an

Der stellvertretende Kommandant Martin Stett informierte über den Besuch der Ausbildungen und Lehrgänge in 2017 und die Planungen für 2018. Marcel Zwirner und Marco Dikreuter gaben ihr Amt als Jugendwart ab. Ihre Nachfolger sind Magnus Fiedler und Jan Kießling. Durch den Austritt von Karl Glatthaar geht das Amt des Gerätewarts über an Gerd Wiggenhauser. Marco Dikreuter ist verantwortlich für die Atemschutz-Fortbildung, Markus Engelen für die Maschinisten-Fortbildung und Winfried Schmid-Brügel für die Drehleitermaschinisten-Fortbildung. Neu aufgenommen in die Wehr wurden Mona Kayan, Nora Nicklaus, Tanja Tierbach, Rainer Beck, Christian Morlock und Gerd Wiggenhauser. Zum Feuerwehrmann befördert wurden Lennart Präger und Jonas Eberle. Zum Oberfeuerwehrmann wurde Jan Kießling ernannt, zum Hauptfeuerwehrmann Meinrad Schneider. Timo Rosczyk wurde befördert zum Brandmeister, Martin Stett zum Oberbrandmeister. Schriftführerin Melanie Pfeifer berichtete von den geselligen Anlässen bei der Feuerwehr, der Fahrzeugweihe des LF10, den Wettkämpfen und der Jahreshauptübung zusammen mit dem DRK unter der Einsatzleitung vom Martin Stett. Jugendwart Magnus Fiedler versicherte, er habe „eine starke Mannschaft“ hinter sich. Derzeit sind es 18 Jugendliche, 17 Jungs und ein Mädchen. Er berichtete von den wichtigsten Terminen in 2017. Für 2018 stünden 27 Proben im Terminkalender und erstmals ein Bewirtungsstand beim Weihnachtsmarkt.

Hermann Fink berichtete von den Treffen der Alterskameraden. Jan Kießling verlas den Bericht von Kassier Markus Löffler. Die Kassenprüfer Ulrich Siebenhaller und Jan Kießling hatten eine einwandfreie Kassenführung festgestellt und empfahlen die Entlastung. Neue Kassenprüfer sind Walter Thumke und Marco Rück. Bürgermeister Henne schlug die Entlastung des gesamten Feuerwehr-Ausschusses vor. Die Versammlung folgte dem einstimmig.

Henne übernahm auch die Leitung der Wahlen. Durch den Austritt des stellvertretenden Kommandanten Karl Glatthaar wurde als Nachfolger einstimmig Timo Rosczyk gewählt. Für zwei freigewordene Positionen im Feuerwehrausschuss wurden mehrheitlich gewählt: Markus Engelen und Marco Dikreuter.

Kreisbrandmeister Henning Nöh gratulierte den Neugewählten und Beförderten. Dass sie Führungsaufgaben übernehmen, sei heute nicht selbstverständlich. Bürgermeister Henne bat er, weiterhin „um Menschen zu werben“, um die Feuerwehr am Leben zu erhalten. „Wir bedeuten Sicherheit für die Gemeinde.“ Nöh dankte, dass in Immenstaad die Funk-Ausbildung künftig ihren Platz finde, nachdem das in Friedrichshafen nicht mehr möglich sei. Der Landrat wolle gemeinsam mit den Bürgermeistern großflächige Pläne entwickeln. „Krise ist Chefsache.“

Der DRK Ortsverein, vertreten durch den Vorsitzenden Sven Volk, dankte für die gute Zusammenarbeit bei den Übungen und im Ernstfall sowie bei beiden Jugendorganisationen. Der stellvertretende Kommandant Martin Stett bedankte sich bei Kommandant Claus Mecking für sein unermüdliches Engagement und die gute Zusammenarbeit. Mecking wiederum appellierte an die Wehr regelmäßig die Proben zu besuchen. „Nur das bringt Sicherheit.“ Mecking bedankte sich bei Bürgermeister und Gemeindeverwaltung, den stellvertretenden Kommandanten und dem Feuerwehr-Ausschuss für das gute Miteinander. Rechtzeitig wolle er ankündigen, dass er im kommenden Jahr bei den Wahlen zum Kommandanten nicht mehr kandidieren werde. „Es ist an der Zeit für mich. Es muss auch wieder neues Leben hinein in die Feuerwehr.“