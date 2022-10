Ein Abend für Leib und Seele mit Tiefgang

Das Referat Kirche und Tourismus des Katholischen Dekanats Linzgau schließt die Saison mit einer Biblischen Weinprobe genussvoll ab. An den ökumenischen Gottesdiensten auf dem Bodensee, geführten Pilgerwanderungen und weiteren kirchlichen Angeboten an besonderen Orten haben im Jahr 2022 etwa 800 Personen teilgenommen.

Wie facettenreich Glaube und Kirche sein können, verdeutlichte die bis auf den letzten Platz besetzte Biblische Weinprobe im Haus St. Josef in Schloss Hersberg in Immenstaad. Winzer Klaus Siebenhaller aus Immenstaad-Kippenhausen und Pater Hans-Peter Becker, Rektor von St. Josef, servierten dem 35 Personen starkem Publikum fruchtig-prickelnde Genussmomente, die neben Wissenswertem und tiefgründigen Impulsen auch mit erfrischendem Humor und Augenzwinkern daher kamen.

Einen Sisecco und vier Weine hatte Klaus Siebenhaller aus seinem Familienbetrieb mitgebracht, zu denen er seinen reichen Wissensschatz preisgab und diesen mit pfiffigen Trinksprüchen würzte. Die verschiedenen Weinaromen reichten von fruchtig filigran und blumig bis hin zu reichhaltigen, warmen Noten und forderten Nase und Gaumen zur Sinnesschärfung auf. Pater Becker gelang es, jeden Rebensaft mit passenden Biblischen Geschichten zu verbinden und dabei die Brücke zum aktuellen Zeitgeist zu bauen.

Der Geist im Wein solle die Menschen beschwingen, doch Wein in Unmaßen könne die Seele zerstören, machte der Pater deutlich. Die Hochzeit von Kanaan, bei der Jesus Wasser in Wein verwandelte, stehe für ein Leben in Fülle, so Becker. An dieser Stelle ermutigte er seine Zuhörer, den Blickwinkel auf das Schöne im Leben zu richten. Im Rahmen des Johannes-Evangeliums, in dem Jesus als Weinstock und die Menschen als Reben symbolisiert werden, macht der Hausherr deutlich, dass der Mensch sich nur in Verbindung und mit einem Gegenüber entwickeln könne. Sein Plädoyer für ein Zusammenleben ohne Neid und Missgunst sah er angesichts der aktuellen Zeiten von Krisen und Kriegen skeptisch und rief dazu auf, das eigene Gewissen als Instanz zu sehen und in sich zu gehen, um herauszufinden was wichtig sei. Immer wieder hatte er tiefgründige Denk-Impulse parat, die sich mit amüsanten Anekdoten abwechselten.

Das Publikum dankte den beiden Akteuren für den gelungenen Abend mit Applaus und positiver Resonanz. „Es war ein Abend, bei dem Leib und Seele auf ihre Kosten kamen“, resümierte Peter Niedballa aus Mühlhausen das Bibel-Wein-Event.

Peter Strack, der für seinen Urlaub in Immenstaad aus dem Ruhrgebiet anreiste, hat die Kombination von Bibel und Wein begeistert und fand es gut, dass gerade in der aktuellen Zeit Kirche mit solchen Angeboten auf die Menschen zugehe.