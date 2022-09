Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Durch Corona gab es in den letzten 3 Jahren keine Mitgliederversammlung. Umso mehr freuten sich alle, dass es wieder eine Versammlung gab. Höhepunkt waren 15 Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft.

Zu Beginn gab es eine heilige Messe, gestiftet von der Frauengemeinschaft für die in diesem Jahr verstorbenen Mitglieder Rese Birkhofer, Anni Huber und Hanni Schilt. Zelebrant war Pfarrer Schneider. Das Thema des Gottesdienstes war „Effata – Öffne dich“.

Weiter ging es dann im Pfarrsaal mit der Mitgliederversammlung. 28 Frauen und Pfarrer Schneider haben daran teilgenommen. Die Vorsitzende Frau Kesenheimer begrüßte alle Anwesenden recht herzlich. Auch bedankte sie sich bei Pfarrer Schneider für den Gottesdienst und bei den Mitgliedern für den Zusammenhalt und die Mitarbeit. Die Schriftführerin Helene Janzer hielt Rückschau von den vergangenen 3 Jahren. Wegen Corona sind einige Termine ausgefallen. Brigitte Nosse gab Auskunft über die Zahlen der letzten 3 Jahre. Durch Corona gab es weniger Einnahmen, trotzdem wurden an die Kinderhilfe in Bethlehem, für Frauen in Not, Kinder-Krebshilfe Tannheim und Straßenkinder in Bolivien gespendet. Bei der Kassenprüfung wurden keine Fehler gefunden. Die Entlastung für den gesamten Vorstand nahm Pfarrer Schneider vor. Alle waren einstimmig dafür.

Folgende Ehrungen wurden von der Vorsitzenden vorgenommen: 40 Jahre Mitgliedschaft: Hildegard Nachtigall, Birgit Schleicher, Ursula Schneider, Renate Unger, Hella Zinsmaier – 30 Jahre Mitgliedschaft: Ilona Kesenheimer, Brigitte Nosse, Helene Janzer, Brigitte Jouvin Martha Wondrak-Bohner, Ursula Höfler, Klärle Thoma – 25 Jahre Mitgliedschaft: Carola Vestner, Karola Vonbach, Ulrike Boß.

Alle erhielten ein Präsent. Ein Dankeschön ging auch an die Frauen, die den Jahresbeitrag kassieren. Die Vorsitzende informierte die Gemeinschaft über kommende Termine und Aktivitäten. Der nächste Höhepunkt ist am 25. September: Fest um die Kirche (40 Jahre Kirchweih). Lob und Anerkennung kamen auch vom Pfarrer Schneider. Dank und Anerkennung für 20 Jahre Kommunionsdienst bekam Renate Unger von Pfarrer Schneider einen Blumengruß. Als Abschluss gab es belegte Seelen und Brezeln und so klang der Abend gemütlich aus.