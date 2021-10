DRK bittet zur Blutspende in Immenstaad

Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen lädt am Montag, 18. Oktober, von 15 bis 19.30 Uhr zur Spende in die Linzgauhalle in Immenstaad.

Täglich werden für Patienten in Deutschland bis zu 15 000 Bluttransfusionen benötigt, informiert das Deutsche Rote Kreuz in einer Pressemitteilung. Eine ausreichende Anzahl an Blutspenden sei für die Heilung und Lebensrettung oftmals das wichtigste Kriterium.

Die Corona-Pandemie stelle die Versorgung mit Blutprodukten weiterhin vor Herausforderungen. Krankenhäuser mussten seit Beginn der Pandemie geplante Eingriffe verschieben, um Notfall-Kapazitäten freizuhalten, teilt das DRK mit.

Ein Termin für die Spende in Immenstaad kann online unter terminreservierung.blutspende.de gebucht werden. Das DRK bittet darum, nur gesund zur Blutspende zu kommen. Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Corona-Impfstoffen ist keine Spenderrückstellung erforderlich. Spendewillige, die innerhalb der letzten zehn Tage vor der Blutspende aus dem Ausland zurückgekehrt sind, werden gebeten bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein.