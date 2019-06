Drei Tage weg vom Alltag

„Urlaub ohne Koffer“ ist eine Initiative des Projekts „Miteinander – Füreinander“ der katholischen Kirchengemeinde St. Gallus und der kirchlichen Sozialstation Tettnang, mit dem Ziel, Menschen mit einer körperlichen Einschränkung Urlaubstage in Gemeinschaft zu ermöglichen. Der Standort für die täglichen Unternehmungen waren die „Lebensräume für Jung und Alt“ in Immenstaad am Bodensee. Dort begannen die Tage mit einem Frühstück und endeten auch wieder mit einem Abendessen, bevor alle wieder die Heimfahrt nach Tettnang antraten, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Eine Fahrt mit dem Apfelzügle in Lippertsreute und eine Schifffahrt nach Langenargen, wo Pfarrer Hagmann die Gruppe zu einem gemeinsamen Mittagessen traf, standen an den beiden ersten Tagen auf dem Programm. Den letzten Tag verbrachte die Gruppe in Immenstaad. Mit Spaziergängen, Kartenspielen im Garten der Wohnanlage und gemeinsamem Musizieren verging der Tag wie im Flug. Und nach einer Dankandacht mit Diakon Michael Hagelstein hieß es bereits wieder Abschied nehmen. Für die Teilnehmer, die Projektleiterin Maria Schuster und die ehrenamtlichen Begleitpersonen waren es drei schöne und erfüllte Tage in einer harmonischen Gemeinschaft, heißt es weiter.

Finanziell unterstützt wurden die Urlaubstage durch Spenden der „Aktion Mensch“, der Volksbank Friedrichshafen - Tettnang und der „Osterkerzenbastler“ der Kirchengemeinde.

Die Stadt Tettnang, der Bürgerbus Tettnang, das Haus St. Johann und die Liebenau Teilhabe stellten ihre Kleinbusse zur Verfügung. Die Fahrer des Bürgerbusses unterstützten das Projekt durch ihre Fahrdienste.