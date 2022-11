Drehkartenspiel: Diese Attraktion ergänzt die 27 Stationen auf dem Apfelweg in Immenstaad

Wenn Spaziergänger auf dem Immenstaader Apfelweg laufen, begegnet ihnen jetzt eine neue Attraktion. Die Obst vom Bodensee Vertriebsgesellschaft hat der Gemeinde Immenstaad ein Drehkartenspiel zur Verfügung gestellt. Dieses wurde nun auf dem Apfelweg platziert.

Das Drehkartenspiel, das letztes Jahr auf der Gartenschau in Lindau stand, zeigt Bilder von verschiedenen Apfelsorten. Wenn man das Bild des Apfels umdreht, erscheint eine kurze Information zu der Sorte. Neben 27 Tafeln, die Auskunft zum Obst- und Weinbau am Bodensee geben, ist das Drehkartenspiel nun eine weitere Station auf dem 7,4 Kilometer langen Apfel- und Weinspaziergang. Die Apfelsorten die auf den Bildern zu sehen sind, werden zu einem großen Teil auf dem Apfelweg angebaut.

Das ist das Ziel des Drehkartenspiels

Das Grundstück auf dem das neue Spiel steht, gehört der Familie Eberle, die selbst schon seit vielen Jahren einen Obsthof betreibt. Jonas Eberle erzählt, dass die Resonanz zu dem Drehkartenspiel bisher positiv sei. „Fast jedes Mal, wenn ich an dem Drehkartenspiel vorbei fahre, stehen Besucher davor und freuen sich.“ Das bestätigt auch Franziska Bergmüller, stellvertretende Leiterin der Tourist-Information Immenstaad. „Bisher wird das Drehkartenspiel super angenommen, mir haben schon zwei Familien gesagt, wie cool sie das Spiel finden.“

Das Drehkartenspiel zeigt Bilder von verschiedenen Apfelsorten und gibt eine kurze Information zu der Sorte. (Foto: Julia Rist)

Ziel des Drehkartenspiels ist es, mehr über die verschiedenen Sorten zu erfahren. So sei es laut Manuela Heinrich, Geschäftsführerin der Obst vom Bodensee Marketing GmbH, schade, dass viele Leute die Apfelsorten oft nicht kennen würden. „Unser Wunsch ist es, dass die Besucher den Bodensee-Apfel kennen lernen und sich zu Hause, wenn sie einen Apfel im Supermarkt sehen, wieder an den Urlaub am Bodensee erinnern und vielleicht eines Tages nochmal kommen möchten“, erzählt Bergmüller.

Zweieinhalbstündiger Spaziergang

Wer selbst das Drehkartenspiel auf dem Apfelweg besuchen möchte, kann sich über einen zweieinhalbstündigen Spaziergang durch die Obstplantagen und über einen Aussichtspunkt auf dem Hohberg freuen. Startpunkt des Apfel-und Weinspaziergangs ist oberhalb des neuen Friedhofs in Immenstaad. Der Weg ist durchgehend ausgeschildert und für Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen geeignet, Teilstrecken sind jedoch nicht asphaltiert.