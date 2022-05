Doppeltes Gold für Gin aus Kippenhausen

„Porky 46 - London Dry Gin“ aus Immenstaad-Kippenhausen hat in Sasbachwalden den „Gold - Baden Best Spirit Preis“ gewonnen und zusätzlich als bester Gin mit voller Punktzahl einen Ehrenpreis erhalten. Für den Wettbewerb wurden mehr als 3000 verschiedene Brände eingereicht. Alle zwei Jahre prämiert der Verband Badischer Klein- und Obstbrenner seit 1949 die Destillate von heimischen Brennereien. Der Gin erhielt außerdem bei der Prämierung 2022 der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) eine weitere Goldauszeichnung.

Alexander von Kralik, selbst Gin-Liebhaber, hat vor vier Jahren angefangen, die passenden Botanicals für seinen Gin zu suchen und im März 2021 die Rezeptur für den „Porky 46“ in einer speziell auf seinen Gin abgestimmten Destillerie ausgetestet. Wie der Name schon sagt, enthält der Gin 46 verschiedene Botanicals. Der Gin ist ungefiltert und in Handarbeit hergestellt. Außer Kräutern aus der Bodenseeregion enthält er auch asiatische Pfeffersorten.