Do X Memorial Big Band im Strandbad

Das Freigelände des Immenstaader Strandbads „Aquastaad“ wird am Samstag, 25. Juni, erneut zur Bühne für die Do X Memorial Big Band. Bandleader Hartmut Heinzelmann war während der Zwangspause fleißig und hat passende Arrangements für die Instrumentalisten und Sängerin Dagmar Egger ausgegraben. Das diesjährige Konzert-Programm ist gespickt mit lateinamerikanischen Rhythmen, Swing, Funk und „Cross-Over“-Nummern, die den Solisten der Band Raum und Zeit zur Improvisation geben. Mit den aktuell gelockerten Corona-Regeln und bei bestem Wetter sollte alles passen zur 33. Immenstaader Jazz-Night unter freiem Himmel. Der Heimatverein übernimmt die Organisation, das Restaurant am Platz die Verköstigung. Tickets gibt es bei freier Platzwahl ausschließlich an der Abendkasse zu 15 Euro. Einlass ist ab 20 Uhr, Konzertbeginn um 20.30 Uhr. Informationen zur Veranstaltung, Details zur Besetzung, zum Repertoire, zu den Studio-CDs und zur Entstehungsgeschichte der Big Band gibt es auf der Homepage www.dox-memorial-bigband.de.