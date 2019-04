DLRG-Ortsverein freut sich über 344 Mitglieder, davon 137 Kinder und Jugendliche

Enormen Erfolg mit der Jugendarbeit hat die DLRG-Ortsgruppe in Immenstaad. „Wir haben die lange Warteliste bei den Kindern abgearbeitet, für die Erwachsenenausbildung brauchten wir mehr Bahnen im Aquastaad“, sagt der Vorsitzende Matthias Schadow.

Birgit Tillich, Ausbilderin Juniorretter, und Thomas Schanne, Ausbilder Rettungsschwimmer und Schatzmeister im DLRG, verteilten die Zertifikate für die bestandene Theorieprüfung an die Juniorretter. 26 Kinder ab zehn Jahren haben seit Oktober in wöchentlichen Schulungen die erste Stufe für Rettungsschwimmer, den Juniorretter, erreicht – mit einer praktischen und einer theoretischen Prüfung. Das Abzeichen dafür wird ihnen separat überreicht.

Von Oktober bis April werden rund 140 Kinder und Jugendliche in drei Gruppen jede Woche im Aqua- staad im Schwimmen trainiert. Diese Auslastung sei nur noch schwer zu schaffen und hätte zur Folge, dass es auch keine Kapazität zur Ausbildung von weiteren Trainern mehr gebe, erklärt Schadow. „Wir brauchen mehr Bahnen.“ Zwar könnten die Kinder durch die konsequente Jugendarbeit länger im Verein gehalten werden, bräuchten aber auch mehr Platz im Laufe der Zeit.

Beide DLRG-Jugendgruppen – mit 10- bis 14-Jährigen und 14- bis 18-Jährigen – treffen sich auch im Sommerhalbjahr wöchentlich zur Ausbildung. Das neue, erfolgreiche Jugend-Einsatz-Team schließt die Lücke zwischen Kinder-Schwimmtraining und den DLRG-Einsatzkräften. Die Unterstützung des Wachdienstes im Aquastaad durch 16- bis 18-Jährige sei allmählich möglich, so Schadow.

Der DLRG-Vorsitzende Matthias Schadow bedauerte vor Kurzem auch in der Jahreshauptversammlung, dass für Einsätze der DLRG zu wenig Einsatzkräfte und Bootsführer zur Verfügung stünden. Das liege seiner Meinung nach an den ständig steigenden Anforderungen für deren Ausbildung, wobei gleichzeitig in der Gesellschaft die Motivation für den selbstlosen Einsatz um Leben zu retten, stark nachlasse. „Wir haben 2018 einen einzigen Einsatz gefahren.“ Zwei Veranstaltungen wurden gesichert.

Der Aufwand für die Ausbildung von Rettern ist größer als für das Bodensee-Schifferpatent. Zwei Jahre Ausbildung für Funk, als Sanitäter und in der Wasserrettung kommen hinzu. „Das schaffen nur Schüler und Studenten vom zeitlichen Aufwand her. Nebenberuflich oder gar mit Familie ist das nicht zu schaffen“, so Schadow. Im Gegensatz zur Freiwilligen Feuerwehr gebe es für die DLRG-Retter auch keine finanzielle Entschädigung.

Trotz allem hat der DLRG-Ortsverein 344 Mitglieder, davon sind 137 Kinder und Jugendliche. „Wir finanzieren uns durch Beiträge, Zuschüsse und unsere Sparsamkeit.“ Auch die Finanzierung der Renovierung und des Unterhalts der „Kippenhorn“, des Rettungsbootes, stemmt die Ortsgruppe – außer einem Zuschuss vom DLRG-Bezirk – selbst, aus Vereinsmitteln. Deshalb standen für 2018 auch rote Zahlen im Kassenbericht. Die Mitglieder entlasteten ihren Vorstand aber einstimmig.

Bürgermeister Johannes Henne versicherte in der Jahreshauptversammlung, dass die Gemeinde die DLRG unterstützen und nach einer gemeinsamen Lösung suchen wolle. 2019 wird in der Nachfolge von Michele Francis nun Anja Strauss die Ausbildung leiten. Als Schriftführerin folgt Sonja Heß auf Bastian Scheidt.

Nach einem Trainerworkshop und einer Bezirkstagung stehen jetzt ab Mai wieder die Jugend-Einsatz-Teams auf der DLRG-Agenda.