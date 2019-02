Dieser Feuerwehrmann läuft 689 Kilometer in voller Montur

Am Feuerwehrhaus Immenstaad geht es am Samstag, 22. Februar, um 6 Uhr früh los: Mit seinem „689-Kilometer-Marsch nach Berlin“ will Feuerwehrmann Kai Eichler den Verein „BerlinBrennt“ von Berliner Feuerwehr-Kameraden unterstützen. Wer ein Stück mitlaufen will, kann das gerne tun: Bis 6. März ist der Feuerwehrmann mitsamt seiner Montur täglich von 6 bis etwa 16 Uhr auf dem Trimm-Dich-Pfad beim Sportzentrum Forstwiesen anzutreffen.

Denn Beruf, Ehrenamt und Sport sind bei diesem Immenstaader einem Thema gewidmet: der Feuerwehr. Auch für seine Ultra-Marathon-Läufe zieht Kai Eichler gerne die Feuerwehr-Schutzkleidung über. Außer für fünf verschiedene Weltrekorde in Schutzkleidung samt Atemgerät in den vergangenen Jahren läuft Eichler mit voller Ausrüstung auch für soziale Projekte. Jetzt will der engagierte Läufer seine Feuerwehr-Kameraden in Berlin unterstützen. Mit dem Verein „BerlinBrennt“ wollen die Kollegen dort auf die Missstände im Feuerwehr- und Rettungsdienst der Hauptstadt aufmerksam machen, die durch die jahrelange Sparpolitik entstanden sind.

Sein persönlicher Berlin-Marsch hat 13 Etappen. Die ersten zwölf Etappen, der rechnerisch 689 Kilometer von Immenstaad bis Berlin, will Eichler in der Zeit vom 23. Februar bis 6. März auf dem Trimm-Dich-Pfad in den Forstwiesen laufen – an zwölf Tagen mit jeweils rund 50 Kilometern.

Die erste Etappe beginnt Eichler am 23. Februar aus symbolischen Gründen um 6 Uhr am Feuerwehrhaus an der Linzgauhalle. An den folgenden Tagen geht es morgens direkt am Trimm-Dich-Pfad los. Die 13. Etappe startet am 9. März im Osten. „Um 1 Uhr in der Früh an der Berufsfeuerwehr in Frankfurt an der Oder. Von dort marschiere ich die restlichen 85 Kilometer nach Berlin zum Roten Rathaus. Gegen 18.30 Uhr möchte ich dort ankommen. Mit den in Immenstaad gelaufenen 604 Kilometern sind es dann insgesamt 689 Kilometer.“

Eichler freut sich auf alle, die ihn an den zwölf Tagen auf dem Trimm-Dich-Pfad ein Stück begleiten. „Mit oder ohne Feuerwehrkleidung, das ist mir gleich. Ob das Kameraden sind oder einzelne Läufer oder Walking-Gruppen – jeder ist willkommen.“