„Die schönste Dorffasnet weit und breit“

Das ist ein Termin, den sich nicht nur die Narren in Immenstaad ganz dick angestrichen haben: Beim Umzug der Hennenschlitter ist man einfach dabei. Es wird getanzt, gelacht, geschunkelt, von Station zu Station gelaufen. Und wenn dazu das Wetter noch mitmacht, so wie am vergangenen Samstag – umso besser.

„Einfach klasse. Jeder macht mit. Schöner kann’s wirklich nicht sein“, sagt etwa Sarah Weidlich, für die es Ehrensache ist, mit ihren Gardemädels den Umzug mitanzuführen. Logisch, dass „Däfelebue“ Wolfgang Hiss und „Narrenpolizist“ Dirk Tress in vorderster Front, gefolgt vom Musikverein, unterwegs sind. „Nach der Hennensuppe für uns ein weiterer Höhepunkt“, sagt auch „Narrenvater“ Wolfgang „Hoss“ Haas. Häsordnung? Keine.

Als „süße Früchtchen“ – in diesem Fall als Doppelkirschen - sind zum Beispiel die Jule König und Lisa Röhrenbach zusammen mit ihren Freundinnen gekommen. Zum knackigen Obstsalat gehört auch „Melone“ Valerie Hiß, die an diesem Tag ihren 21. Geburtstag feiert. Schlachtruf: „Freche Früchte! Obstsalat! Und Prost!“ Los geht’s bei der ältesten Hennenschlitterfamilie - am Apfelhof Langenstein. Schon hier ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

„Natürlich helfe ich beim Bewirten mit. Die Straßenfasnet ist sowieso immer etwas ganz Besonderes“, sagt Bettina Rebstein. „Auf, Abmarsch. Musik“, gibt der Narrenvater das Kommando vor – und schon geht’s zur nächsten Station. Für launige Gespräche zwischendurch gibt’s reichlich Gelegenheit. Dass in Immenstaad Jung und Alt „zusamme schaffet“, davon ist auch der 82-jährige Ehrennarrenvater Hermann Langenstein Jahr für Jahr aufs Neue begeistert.

„Mir gefällts prima. Eine Freundin hat mich eingeladen“, sagt Martina Wochner, die aus Rammetshofen, also von weit jenseits der badischen Grenze kommt. Natürlich muss ein Zwischenstopp bei „König“ Andres Haug eingelegt werden – schließlich ist er ja der Vater des diesjährigen Prinzen Lucas Haug.

Kinderpunsch für die Kleinen

Wie wäre es als Drink mit einer speziellen Eigenkreation? „Geschmolzene Mon Chérie mit Sahne und Eierlikör.“ Das hört sich nicht nur verboten gut an, sondern schmeckt auch so. Selbstredend kommen auch die Kleinen mit nicht weniger leckerem Kinderpunsch auf ihre Kosten.

„Hoorig, hoorig, hoorig isch die Katz.“ Hoss schart die Kinder um sich, die lautstark mit einstimmen und dafür mir reichlich Bonbons belohnt werden. Am Bistro im Pulverturm warten schon Susanne Schwörer und ihre Schwester Heidi Ley-Schwörer. Sie sind von klein auf dabei und davon überzeugt, dass „in Immenstaad die schönste Dorffasnet weit und breit gefeiert wird.“ Weiter geht’s zur „Arlo-Bar“. Hier beweist der dreieinhalbjährige Maximilian Heberle, dass es sich lohnt, schon ganz früh mit dem Karbatschen zu beginnen und man sich um den Narrensamen keine Sorgen machen muss. Beim Zuhause von Prinzessin Iris Eberle gibt’s unter anderem den leckersten Kirschkuchen der Welt. Schon zwei Stunden vorbei? Na und. Bei der Immenstaader Straßenfasnet ist noch lange nicht Schluss.

