Die Puppen tanzen wieder am See

Mit insgesamt elf Vorstellungen gastieren das Berliner Puppentheater und das Marionettentheater Cinderellabühne im August und September in Immenstaad und Hagnau. Die Termine in Immenstaad (Rathaussaal) sind alle mittwochs, 17 Uhr: 1. August: Mascha und der Bär; 8. August: Das Honigfest; 15. August: Jake und die Nimmerland-Piraten; 15. August: Die kleine Raabe Socke (Marionettentheater); 5. September: Mascha und der Bär; Termine in Hagnau (Rathaussaal, alle donnerstags, 17 Uhr): 2. August: Mascha und der Bär; 9. August: Das Honigfest; 16. August: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (Marionettentheater); 23. August: Mascha und der Bär; 30. August: Jake und die Nimmerlandpiraten; 6. September: Das Honigfest.