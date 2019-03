Die Liste ist noch nicht voll

Bei der Nominierungsversammlung für die Gemeinderatswahl im Mai hat die SPD Immenstaad ihre Kandidaten gewählt. Auf Platz eins wurde der bisherige SPD-Gemeinderat Ernst Deisenberger gewählt, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Er will sich vor allem zu den Themen Straßen und Sporthalle einbringen, wobei das besondere Augenmerk seinem Spezialgebiet Finanzen gilt.

Die zweite SPD-Vertreterin im Gemeinderat Renate Schwarz-Govaers wird nicht wieder antreten. So wurde Katja Ries auf Platz zwei gewählt. Nach den Statuten müssen möglichst immer Mann und Frau im Wechsel aufgestellt werden, was aber keine Auswirkungen auf die Wahlchancen habe, so Deisenberger. Es folgt Marco Theiling (3), Berufsschullehrer und in der Fußballabteilung des TUS Immenstaad aktiv. Auf Platz 4 wurde Anna Brox-Musch gewählt, die ein Ohr für die Wünsche der Menschen vor Ort haben will. Der Ortsvereinsvorsitzende Detlev Pape (5) möchte sich insbesondere für bezahlbaren Wohnraum und weniger Ferienwohnungen einsetzen.

Dies ist auch das Anliegen von Renate Eckert (6). Sie wolle sich dabei für neue Wohnformen für Senioren stark machen. Roman Grudzdowski auf Platz sieben möchte sich für junge Familien einsetzen. Dies trifft auch auf Jörn Pfingstgräff (8) zu, der sich als Familienvater besonders um Kindergarten, Schule und Jugend kümmern will. Umweltthemen sind das Spezialgebiet von Hans-Jürgen Wicht (9). Auf Platz zehn folgt Alfred Jehle, der sich für Seniorenwohnungen und Fahrradfahrer einsetzen möchte.

Sechs Plätze sind noch frei auf der Liste. Die SPD ist guten Mutes, noch weitere Kandidaten zu finden, die am 13. März nachnominiert werden können. Dadurch kann sich auch die Reihenfolge noch ändern.