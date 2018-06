Die Kleinsten können hier bald schlafen

Sechs Gruppen mit insgesamt 120 bis 130 Kindern werden in der neuen Kindertagesstätte Seegaddel einmal Platz finden. Nach seiner Eröffnung werden die verschiedenen Betreuungsformen in den fünf Kindergärten der Seegemeinde neu aufgeteilt.

Die neue Kindertagesstätte Seegaddel soll vor allen Dingen ganztagstauglich werden. Den Platzbedarf für Kinderbetreuung schreibt der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) vor. Der Baubeginn ist für Herbst geplant, zuvor gibt es noch Einiges zu entscheiden. Vor Kurzem hat der Gemeinderat dem Raumkonzept für den Neubau zugestimmt, voraussichtlich im Juli wird wohl der Bauantrag zur Entscheidung kommen.

Die Verantwortlichen – die Architekten, die Verwaltung und die künftige Leiterin der Kindertagesstätte Ann-Kathrin Weber, Fachplaner sowie Behörden – brauchten mehrere Monate, um bei der Raumplanung alle Anforderungen an eine zeitgemäße Kindertagesstätte unter einen Hut zu bekommen. Für sechs Gruppen schreibt der KVJS Betreuungs- und Nutzflächen in Höhe von 1140 Quadratmeter vor.

Ganztagsbetreuung bedeutet unter anderem, es muss abgetrennte Schlafräume geben – pro Kind 1,5 Quadratmeter Schlafplatz macht bei sechs Gruppen sechs 30-Quadratmeter-Schlafräume, Minimum. Sie sind in der neuen Kita im Obergeschoss eingeplant.

Um die Anwohner so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, werde das Gebäude unterschiedlich hoch und nur dort zweistöckig, wo es für das Raumprogramm notwendig sei, etwa für die Schlafräume, hatte Architektin Silvia Mozer vom Planungsbüro „baechlemeid“ aus Konstanz im Gemeinderat erklärt. Im westlichen Teil sei das Dach also tiefer als im Osten.

Der Orientierungsplan Bildung und Erziehung des Landes Baden-Württemberg gibt – ähnlich dem Lehrplan in der Schule – die Lernfelder vor, die in der Kinderbetreuung zu erfüllen sind. Räume dafür sind in der neuen Kindertagesstätte der Rollenspiel- und der Forscherraum, aber auch das Atelier, das man aufgrund der guten Erfahrungen im Kinderhaus Schulstraße zusätzlich ins Raumprogramm mit aufgenommen hat. „Früher hatte man den sogenannten Matschraum, der war komplett durchgefliest und hatte die Atmosphäre einer Metzgerei“, erklärt Hauptamtsleiter Michael Haase. Hinzu kommen auch die Küche für die Essensausgabe und ein Essbereich – im Seegaddel kann künftig auch in zwei Schichten in der Aula gegessen werden. Entsprechend der inhaltlichen Anforderungen und dem unterschiedlichen Tagesablauf in den unterschiedlichen Betreuungsformen ist Haase auch für die entsprechende Personalplanung zuständig. „Da wir in den alten Kindergärten – also auf dem Ruhbühl, in Kippenhausen und der Strandbadstraße – diese gesetzlich vorgeschriebenen Räume nicht haben, ist dort künftig nur noch ein Regelbetrieb möglich, höchstens verlängerte Öffnungszeiten“, betont Haase. Daher sei bereits jetzt klar, dass mit Eröffnung der neuen Kindertagesstätte Seegaddel für einen wirtschaftlichen Betrieb der Kinderbetreuung insgesamt im Kinderhaus Schulstraße die Krippenbetreuung konzentriert werde für Kinder unter drei Jahre und im Seegaddel die Ganztagsbetreuung und verlängerte Öffnungszeiten für Kinder über drei Jahre. Dabei werde es keinen harten Schnitt geben, betont Haase, sondern der Übergang könne nach und nach ablaufen.