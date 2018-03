Die historische Turmuhr läuft fehlerfrei

Mit einem Schatz an historischen Fotos ist der Heimatverein am vergangenen Wochenende in seine Hauptversammlung eingestiegen. Drei Vorstandsmitglieder und vier von fünf Beiräten wurden wiedergewählt.

Peter Daniel sitzt bereits seit Monaten an der Digitalisierung von tausenden alten Fotos, die dem Heimatverein immer wieder, etwa aus Nachlässen, überlassen werden. Gerhard Jehle, der 2014 verstorbene Archivar des Vereins hatte bereits umfangreiche Vorarbeiten geleistet und die Fotos thematisch ein- und zugeordnet. Am Freitagabend zu Beginn der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Adler“ zeigte Daniel die ersten, ausgewählten Motive aus bislang 1000 digitalisierten Fotos, Dias und Negativen – die Gäste waren begeistert. Der erste Vorsitzende Reinhard König dankte dem engagierten Fotoexperten.

König hieß Bürgermeister-Stellvertreter Edwin Brügel und Ehrenmitglied Heide Budde willkommen. In seinem Jahresbericht erinnerte König unter anderem an die erfolgreiche Jazznight mit der Do X Memorial Bigband, an den Besucheransturm beim Tag des Offenen Denkmals auf Schloss Kirchberg, an den gelungenen ersten Immenstaader Sammlertag und den in einer Stunde ausverkauften Themenabend „Geschichte(n) vom Metzger“. Die historische Turmuhr lief 2017 fehlerfrei - ihr zehntes Jubiläum soll dieses Jahr gefeiert werden. Die Nutzung der Webseite des Vereins steigt, das Durchschnittsalter der Mitglieder sinkt. Beim Tag des offenen Denkmals am 9. September wird unter dem bundesweiten Motto „Erleben, was uns verbindet“ das Schwörerhaus im Mittelpunkt stehen. Der beliebte Themenabend hat im Herbst die Überschrift „Geschichte(n) von den Wirtschaften in Immenstaad“. S‘Fescht am Steg wird wieder im Juli 2019 stattfinden.

Schriftführerin Bettina Rebstein ergänzte den Rückblick mit dem History Award - dieses Jahr wurde mit der Stephan-Brodmann-Schule und Bernhard Wrobel ein Film zum Thema Emanzipation produziert. Der Verein war bei der AG Geschichte im Bodenseekreis dabei, beim Verein Museen und Schlösser Euregio Bodensee und will mit der Gemeinde einen Bildband über Immenstaad veröffentlichen.

Daniel folgt auf Fabry

Nach den Berichten des Schatzmeisters Otto Riegger und dem Bericht der Kassenprüfer durch Dieter Kirchhoff – ohne Beanstandungen – übernahm Dieter Budde die Entlastung des Vorstands und die Neuwahlen. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Der erste Vorsitzende Reinhard König, die zweite Vorsitzende Helga Bauer und Schatzmeister Otto Riegger wurden einstimmig im Amt bestätigt. Als Kassenprüfer wurden Dieter Kirchhoff und Harald Bensch gewählt. Die vier Beiräte Jürgen Beisswenger, Heide Budde, Dieter Schandelmaier und Wolfgang Trogus wurden für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Uwe Fabry wollte nicht wieder kandidieren, wird aber weiterhin die Turmuhr betreuen. Neuer Beirat ist deshalb Peter Daniel.

Der nächste wichtige Temin für den Heimatverein steht bereits bevor: Zum 30. Mal wird die Jazznight ausgerichtet mit der Do X Memorial Bigband – im Bürgersaal des Rathauses, Freitag, 20. April, um 19.30 Uhr.