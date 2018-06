Die Hennen werden langsam flügge

Der höchste Narrenfeiertag der Narrengesellschaft Hennenschlitter steht am Donnerstag, 12. Februar, bevor. Am Schmotzigen Dunschdig wird sich das Prinzenpaar das närrische Ja-Wort geben, gegen 9.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Am Sonntag, 15. Februar, herrscht buntes Treiben am Hennenbrunnen anlässlich des Fasnetsmarkt ab 11.30 Uhr.

Bevor sich Prinzessin Sarah Igel und Prinz Christoph Rebstein am Donnerstag endlich ihrer närrischen Trauung unterziehen, werden um 9 Uhr die Schüler der Stephan-Brodmann-Schule vom Hennenschlitter-Umzug mit Musik befreit. Gemeinsam geht es zum Rathausplatz, wo als Erstes Bürgermeister Jürgen Beisswenger und der Gemeindeverwaltung die Macht entrissen wird. Narrenschreiber und Narrenbürgermeister sind danach für die Trauung des Prinzenpaars zuständig. Wenn alle närrischen Gratulantengruppen ihren Bühnen-Auftritt zum Besten gegeben haben, führt ab etwa 11.30 Uhr ein kurzer Umzug durch die Dorfmitte zum Feiern hinunter in den Winzerkeller.

Am Abend sammeln sich um 19 Uhr die Nachthemd- und Lampionträger in der Bachstraße zum Hemdglonker-Umzug. Mit dem Hemdglonker-Ball in der Linzgauhalle ab 19.30 Uhr mit dem badischen Muntermacher Martin Frank findet das närrische Treiben am Schmotzige Dunschdig sein Ende.

Hennenschlitterfiguren zu sehen

Am Sonntag, 15. Februar, nehmen die Narren im Häs bereits um 10.30 Uhr am Narren-Wortgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Jodokus teil. Von der Kirche zum Hennenbrunnen und der Eröffnung des Fasnetsmarkts um 11.30 Uhr gibt es anschließend einen Umzug. Auf der extra großen Aktionsbühne gibt es ein buntes Programm bis zum Abend mit verschiedenen Musiken und Tänzen - von den Mariabrunner Kinderhexen, Factory X, den Korkenknallern, den Immenstaader Hexen und der Prinzengarde.

Maßkrug-Zielrutschen, Kistenstapeln, Kasperletheater und lukullische Genüsse: Die Gruppen der Hennenschlitter haben sich einiges einfallen lassen, um ihren Gästen närrischen Spaß zu bieten.

Erstmals sind die Figuren der geplanten Hennenschlittergruppe der Künstlerin Esther Seidel für die Neugestaltung der Musikterrasse in einer Glasvitrine zu sehen. Bei der Künstlerin in Auftrag gegeben wurden bereits der Hennenschlitter mit Schlitten sowie zwei Hennen und ein Giggeler. Um die restlichen Figuren der Skulpturengruppe verwirklichen zu können, bitten die Hennenschlitter um Spenden. (hke)