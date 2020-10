Die Grünen in Immenstaad wählen einen neuen Ortsvorstand

Die Grünen laden zur Jahreshauptversammlung mit Vorstands-Neuwahl am Donnerstag, 22. Oktober, ab 19 Uhr in den Bürgersaal des Rathauses ein. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Vorstellung der neuen Mitglieder. Der Landtagsabgeordnete Martin Hahn wird über die Wahlen in Baden-Württemberg im kommenden Jahr sprechen, anschließend gibt es eine Diskussion mit ihm. Es folgen die Rechenschaftsberichte der Vorstände, die Aussprache zum Rechenschaftsbericht sowie die Entlastung des Vorstands. Außerdem werden Kandidaten für den neuen Ortsvorstand vorgestellt. In diesem Zuge erfolgt auch die Wahl des neuen Ortsvorstands. Es folgt der Bericht aus dem Kreisvorstand und dem Kreisausschuss von Markus Böhlen sowie Ulrike Seitz.