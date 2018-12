Die Budenstadt steht bereit

„Ein Weihnachtsmarkt muss gemütlich sein“, erklärt Bürgermeister Johannes Henne. Am Wochenende testet die Seegemeinde deshalb ein neues Konzept: Holzhütten auf dem Platz vor dem Rathaus, Kaffee und Kuchen im Rathaus im Bürgersaal. Am Samstag und Sonntag sind Einheimische und Gäste herzlich willkommen.

Die Mitarbeiterinnen der Touristinformation und die bewirtenden Vereine sind sich bereits vor dem Weihnachtsmarkt sicher: So, wie es in diesem Jahr organisiert wird, ist es das richtige Konzept, nachdem in den vergangenen Jahren zwischen Linzgauhalle – drinnen – und Ortsmitte – draußen – jährlich abgewechselt worden war.

Am Samstag, 15. Dezember, und Sonntag, 16. Dezember, trifft sich also Immenstaad, und wer sonst noch dabei sein möchte, im Hüttendorf auf dem Rathausplatz. Wer es lieber kuschelig warm mag, kann barrierefrei ins Rathaus gelangen und im weihnachtlich geschmückten Bürgersaal bei Kaffee und Kuchen sitzen.

Ruth Höft, bei der Touristinformation verantwortlich für die Organisation, hofft, dass damit der jährliche Wechsel ein Ende hat. „Das war doch immer anstrengend.“ Nach dem Test soll entschieden werden - im Gemeinderat, wie beim letzten Mal auch.

Bürgermeister Johannes Henne war es „ein Anliegen“, das historisch anmutende Ambiente vor dem Rathaus und dem Bürgerhaus für einen heimeligen Weihnachtsmarkt zu nutzen. „Ich glaube, das kriegen wir hier hin.“

Eine weitere Neuerung sind die geschlossenen Holzhütten, die man aus Langenargen ausleihen konnte. Vom Bauhof wurden sie extra im Konvoi herübertransportiert.

Damit sie wie ein harmonisches Ensemble wirken, hat der Bauhof kreativ, im Schatten des großen Weihnachtsbaums, viele kleinere zwischen den Hütten arrangiert. Außerdem wurden für die festliche Stimmung zusätzliche Lichterketten beschafft. Ruth Höft hat sich wieder bemüht, viel Selbstgebasteltes, Selbstgekochtes und -gebackenes sowie handwerkliche weihnachtliche Dekoration für die Verkaufsstände zu organisieren.

Auch das Programm kann sich sehen lassen: Am Samstag beginnt der Weihnachtsmarkt um 15 Uhr und endet um 20 Uhr. Um 15.30 Uhr startet die Jugendkapelle „ImKlang“ aus Immenstaad und Kluftern auf der Bühne mit der musikalischen Umrahmung. Im Bürgersaal sorgt Arnold Fiorini mit seinem Akkordeon für stimmungsvolle Adventsmusik.

Um 16.30 Uhr kommt der Nikolaus – auf Einladung des Handels- und Gewerbevereins – und wird als Dankeschön für die Kundschaft Nikolaussäckchen an die Kinder verteilen. Würstchen und Fruchtpunsch für die Kleinen gibt es anschließend auch. Bernd Hummernbrum, Vorsitzender des HGV, kündigte an, dass in Kooperation mit dem Immenstaader Weltladen erstmals fair gehandelte Produkte in umweltfreundlichen Papier-Nikolaussäckchen stecken werden.

Am Sonntag hat der Weihnachtsmarkt von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Gleich um 15 Uhr tritt im Bürgersaal die Theater- und Chor-AG der Stephan-Brodmann-Schule mit einem Stück zum Advent auf. Anschließend erklingt wieder Akkordeonmusik von Arnold Fiorini.

Auf dem Rathausplatz wird von 17 bis 17.30 Uhr die Feuershow der Zirkusakademie auftreten, ab 17.30 Uhr die „Hersberger Weisenbläser“.

Auch bei der Bewirtung gibt es Neues: Die erste Volleyball-Damenmannschaft und der Elternbeirat des Kindergartens Seegaddel teilen sich den Kaffeebetrieb im Bürgersaal. Der neue Förderverein für Spielplätze wirbt auf dem Rathausplatz um Spenden und bäckt Waffeln. Zum ersten Mal ist auch die Jugendfeuerwehr dabei und serviert Gulaschsuppe. Das Jugend-Rotkreuz verkauft Gebäck für ein Kinderhospiz. Beim Lädinenverein gibt es Glühwein und Käsegebäck, beim Förderverein der Sanitätsdienste Grillwürstchen und Currywurst. Am Sonntag ist auch der Weltladen mit fairen Produkten vertreten.