Der Streitfall ist vom Tisch

Die Kuh ist vom Eis und die umstrittene Mangelstube in Kippenhausen vom Tisch: Ortsvorsteher Martin Frank gab am Montagabend im Ortschaftsrat bekannt, dass die Antragsteller den Bauantrag zurückgezogen hätten. 25 Zuhörer waren für diesen Tagesordnungspunkt zur Sitzung gekommen.

Seit Oktober rumorte es in Kippenhausen, genauer: in der Straße „Winkel“. Aber nicht nur dort: Die Emotionen erfassten weitere Teile des Teilorts. Der Bauantrag einer zugezogenen Familie sorgte nämlich für Streit. Im Untergeschoss des neu erworbenen Hauses sollte laut Bauantrag in einem Raum eine Mangelstube eingerichtet werden. Eine Rampe, um das Untergeschoss barrierefrei erreichen zu können, war innerhalb des Baufensters gewünscht und eine Doppelgarage auf dem Grundstück.

Die Anwohner des „Winkel“ fürchteten um ihre Ruhe und lasen aus dem Bauantrag die Errichtung einer Wäscherei und Mangelstube im großen Stil, eines Gewerbes, das die An- und Abfahrt von Lastwagen und die Emission von Lärm und Dämpfen nach sich ziehen würde.

Im Dezember wurde der Bauantrag von der Verwaltung in Immenstaad von der Tagesordnung des Technischen Ausschusses abgesetzt und auf Januar verschoben, um in der Zwischenzeit die Argumente der Antragsteller und der Anwohner gründlich prüfen zu können. Um wieder zu mehr Sachlichkeit zurückkehren zu können, bot Ortsvorsteher Martin Frank Anfang Januar einen moderierten, runden Tisch für die Beteiligten an. Der wurde zum – erstmals direkten – Austausch der Argumente genutzt. Die Neu-Kippenhauser sahen sich mehr als 20 Gegnern gegenüber. Streitpunkt war auch die Definition und Auslegung des Begriffs eines Gewerbebetriebs im Wohngebiet. Ein Ergebnisprotokoll wurde erstellt und verteilt. Von 24 Eigentümern im Winkel unterzeichneten 22 anschließend ein zusätzliches Papier mit dem Tenor: „Wir wollen kein Gewerbe im Winkel.“

Bei der Sitzung des Ortschaftsrates am Montagabend fragten die Anwohner in der Bürgerfragestunde erneut nach, nachdem der Tagesordnungspunkt sich zuvor durch den Rückzug des Bauantrags erledigt hatte. Anja Stromberg von der Bauverwaltung versuchte den Zuhörern wiederholt klar zu machen, dass gemäß der Baunutzungsverordnung beurteilt werden müsse und nicht etwa nach steuerrechtlichen Regelungen. Auch Ortsvorsteher Martin Frank wurde noch einmal angegriffen. Er plädierte dafür, zur Sachlichkeit zurückzukehren und bedauerte die gesamte Entwicklung.

Sanierung steht dennoch an

„Das Gewerbeaufsichtsamt hat kein Problem gesehen wegen der Mangelstube und der Gemeinde die Entscheidung über eine Befreiung für den Bauherren überlassen.“ Eine Kippenhauser Familie habe einen Antrag gestellt und aufgrund des massiven Widerstands den Antrag zurückgezogen. Die Sanierung des Hauses stehe nun nach wie vor an, von der Mangelstube sei man aber abgerückt.

Martin Gomeringer (Grüne) richtete an alle Beteiligten den Appell, nun einen Strich darunter zu ziehen und gemeinsam mit der Familie einen Neuanfang zu wagen.