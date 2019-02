Der närrische Hofstaat feiert bei Kaiserwetter

Sonnenschein zur Prinzenhochzeit – ganz nach dem Geschmack der Narren der Seegemeinde verlief im Jubiläumsjahr der höchste Narren-Feiertag, der Schmotzige Dunschdig. Die Prinzenhochzeit füllte Rathausplatz und Winzerkär.

Das Jubiläum „170 Jahre Fasnet in Immenstaad“ färbte auch auf die Hochzeit von Prinzessin Joana I. und Prinz Axel I ab. Entsprechend der Tradition weckten die Karbatscher im Morgengrauen das Dorf.

Der närrische Hofstaat der Narrengesellschaft „Hennenschlitter“ zog mit der Musikkapelle unter der Leitung von Andreas Haug durch die Seegemeinde, um zunächst die Kinder aus der Stephan-Brodmann-Schule zu befreien. Auf dem Rathausplatz tanzten diese als erste auf und vor der Bühne.

Das Rathaus-Personal wurde als nächste auf die Bühne gezerrt und für die Fasnet abgesetzt. Als Mittelaltervolk aus dem Gründungsjahr der Gemeinde 1094 traten die Entscheider ans Mikrofon. Narrenbürgermeister Hubert Lehle und Narrenschreiber Matthias Röhrenbach als neue Machthaber versprachen, das Steuergeld in den nächsten Tagen „sinnvoll auszugeben“. Mit Blick auf das Fasnetsjubiläum hatten sie den Geist von Johann Baptist Einhart, dem Gründer der Fasnet in der Seegemeinde, mitgebracht. Alois Rauber war noch einmal in dessen Uniform von 1849 geschlüpft und schilderte das Fasnetsspiel von damals.

Narrenschreiber Röhrenbach unkte, heute würde man zum „Dorf von Welt“, wenn bald die B 31 als vierspurige Autobahn Menschen aus aller Welt an den See brächte. Narrenbürgermeister Hubert Lehle ließ das Volk darüber abstimmen, den Rathausplatz umzubenennen in „Johann-Baptist-Einhart-Platz“. Die zahlreichen Narren hoben alle die Hand und stimmten unter Beifall dafür. Auch bei „Die Gedanken sind frei“ stimmte das närrische Volk ein - mit dem geänderten Text „Wir lieben die Narretei und freie Gedanken“.

Schreiber und Bürgermeister vollzogen die närrische Hochzeit des Prinzenpaares, nicht ohne Einiges aus deren Fasnetskarriere preiszugeben. Auf dem Fuß folgte eine lange Reihe an Gratulanten. Moderator Narrenvater Rüdiger Dube behielt souverän den Überblick.

Seit über 50 Jahren reisen die „Hechtler“ aus Münsterlingen über den See, um mitzufeiern. Kathrin Hengstler kam als Panda-Bär aus China, um die Fasnet zu kopieren. Althexe Anneliese Müller überreichte dem Prinzenpaar zum Schutz speziell imprägnierte Hexenringe.

Die Artigen rasten als Achterbahn über die Bühne. Die Barhocker begeisterten als Charlie-Chaplin-Gruppe. Den kürzesten Glückwunsch überbrachten die „Drei Einzigen“. Die Tanzgruppe Cheers hatte sich in Katzen-Omis verwandelt. Die Ratschkacheln kamen als Jubiläumskacheln, die Achtelen als „Schwimming-Pools“. Die Zemmetgwürfelte gratulierten als „Fasnets-Fähnlen“. Als Braut-Security wollte die Garde die Prinzessin beschützen. Tennis-Damen und -Jugend sangen „Wir lieben den Winzerkär“ statt „den Bodensee“. Die Königinnen-Mütter und Prinzessin-Patin verrieten Geheimnisse aus der Kindheit von Prinzessin und Prinz. Die Bohnebrätscher waren als Zuckerpuppen verkleidet.

Den Vogel schossen die Arlos, der Stammtisch von Prinz Axel Rosenberger, ab, die eigens eine Rosenburg als Wagen für das Prinzenpaar gebaut hatten, mit rauchendem Drachen davor.

Nach dem kurzen Umzug durch die Ortsmitte war es endlich so weit: Die Türen des Winzerkärs öffneten sich, um viele Stunden fröhlich Prinzenhochzeit zu feiern.