Mit einem Festgottesdienst beginnt am Sonntag um 9 Uhr das Maifest in Kippenhausen. Anschließend wird auf dem Dorfplatz der Maibaum aufgestellt. Dann geht’s mit Musik zum geselligen Teil der Maifeier, zu der Vereine allerhand Speisen und Getränke anbieten. Dieses Ritual gibt es in dem schmucken und traditionsbewussten Teilort Immenstaads seit genau 30 Jahren. Darauf sind die Kippenhausener stolz.

Alles ist parat. Nur das Wetter will noch nicht so recht mitspielen. Ein bisschen wärmer dürfte es sein, vor allem sollte es nicht regnen. Gefeiert wird auf jeden Fall, sagt Ruth Höft von der Tourist-Information. Keines der bisher 29 Maifeste sei ausgefallen, nicht mal 2015 als es den ganzen Tag regnete. Nicht nur die Dorfgemeinschaft, auch die Immenstaader halten große Stücke auf die Fest- und Baumtradition.

Sie begann mit dem Förderverein Haus Montfort. Das rund 360 Jahre alte, denkmalgeschützte Gebäude , in dem sich heute das Heimatmuseum befindet, sollte grundlegend saniert werden. Weil aber die Gemeinde die 1,6 Millionen Mark nicht alleine aufbringen konnte oder wollte, setzte der damalige Ortsvorsteher Max Frank alle Hebel in Bewegung. Er fand Mitstreiter, und sie gründeten den Förderverein. Dessen einziger Zweck war es, Spenden für die Sanierung des Hauses Montfort zu sammeln. Ziel war es, in drei Jahren 200000 Mark aufzubringen, nur dann würde die Denkmalstiftung ihrerseits 100 000 Mark dazugeben. Mit Bettelbriefe schreiben oder die Spendenbüchse durch den Ort tragen, konnte das Ziel nicht erreicht werden. Erfinderisch wie Max Frank war, schlug er ein Fest vor, in der Hoffnung, dass ein solches Event die Leute anzieht und sie mit Essen und Trinken die eine oder andere Mark liegen lassen. Ortschaftsrat Alfred Redle, der aus seiner Heimatgemeinde im Allgäu die Tradition der Maifeste gut kannte, brachte den Maibaum ins Spiel und schon war die Idee des Maifestes geboren.

Ein Fest zugunsten der Sanierung

Und alle zogen mit, wie sich Max Frank erinnert: Die Feuerwehr sorgte für Getränke und Sitzgarnituren, das Essen besorgten die CDU und Ortschaftsrat Paul Mack. Der Maibaum sollte mindestens 18 Meter messen und im Gemeindewald geschlagen werden. Handwerkerwappen wurden in Auftrag gegeben und von Kippenhausener Handwerkern ebenso fachkundig wie liebevoll gestaltet. Bei herrlichem Maiwetter spielten die Jugendkapelle Immen-staad, Franks lustige Stubenmusik, das Akkordeonorchester Fiorini und die Schalmeienkapelle Kippenhausen beim ersten Maifest 1987 auf.

Der Erlös übertraf alle Erwartungen: 12125 Euro haben die Kippenhausener für die Sanierung des Hauses Montfort an einem Tag erwirtschaftet. So trug das erste wie auch die folgenden Maifeste dazu bei, dass der Förderverein sein Spendenziel erreichte und das Haus Montfort zu einem Schmuckstück im Dorf wurde.

Sonntag, 1. Mai, 9 Uhr: Festgottesdienst mit den Hersberg-Musikanten und Elisabeth Hässler; 10.30 Uhr: Aufstellen des Maibaums durch die Zimmerleute, danach musikalische Unterhaltung mit dem Kehlbach-Express. Bewirtung durch die örtlichen Vereine.