Der Haushalt von Immenstaad nimmt Form an

Noch einmal quer durch den Haushaltsplan haben die Gemeinderäte aller Fraktionen die noch offenen Fragen gestellt, bevor in der nächsten Sitzung über den Haushaltsplan 2018 abgestimmt wird. Ob die Bauausführung für die beiden Großprojekte neuer Bauhof und Kindertagesstätte Seegaddel nicht an einen Generalunternehmer vergeben werden sollten, verbunden mit der Hoffnung, dadurch Kosten sparen zu können, wurde zum Beispiel in der Sitzung des Gremiums aufgeworfen.

Die Verwaltung vertrat dazu die Auffassung, dass auch ein Generalunternehmer einen Gewinn erwirtschaften wolle und von daher wohl nicht wirtschaftlicher sei als die Vergabe in Einzelgewerken. Helga Bauer (FWI) sprach die Renovierung des Winzerkellers an und ein angekündigtes Gutachten, über das aber noch nicht gesprochen worden sei.

Diverse Projekte werden angesprochen

Bürgermeister Johannes Henne betonte, dass man gemeinsam definieren müsse, wie viel man in den Raum investieren wolle. Ortsbaumeister Uli Kohler erläuterte eine Baukostenschätzung, die sich auf 400 000 Euro beläuft, wenn rundum alles erneuert werden würde – Sanitär, Lüftung, Beleuchtung, Fenster, Natursteinarbeiten, Maler und ähnliches. Davon ausgehend schlug Kohler vor, „das Nötigste“ anzugehen und 100 000 Euro dafür einzuplanen und zu investieren. Er stellte auch klar, dass wegen des Denkmalschutzes an der trennenden Wand quer im Raum nichts verändert werden dürfe. Beschlossen wurde am Montag noch nichts. In die ähnliche Richtung ging die Frage von Hubert Langenstein (FWI), wie viel Geld in die Linzgauhalle investiert werden soll, damit zumindest die Funktionsfähigkeit erhalten bleibe. Auch hier meinte Henne, dass man einen „sinnvollen Mittelweg“ finden müsse.

Diskutiert wurde außerdem über den richtigen Zeitpunkt für die Beschaffung eines neuen Traktors für den Bauhof als Ersatz für einen alten – mit Blick auf Restwert und Abschreibung. Markus Böhlen (Grüne) fragte nach, ob für die Schule ausreichend Mittel für Reparaturen im Haushalt vorgesehen seien. Außerdem dankte er für die geplanten 15 000 Euro für einen Jugendtreff, für den er sich schon länger einsetze und für die neuen Fahrradständer. Richtung Kippenhausen ging seine Frage, ob dort die Tischtennisplatte ausgewechselt würde.

Henne ergänzte, dass er gerne die Jugendarbeit fördern und mit neuem Leben erfüllen wolle. Martin Gomeringer, Grüne, schlug einen Erfahrungsaustausch mit dem Ortsbauamt vor in der Frage Unkrautbekämpfung mit Heißdampf. Die Gemeinde hat Mietkosten für ein entsprechendes Gerät eingeplant.

Im Aquastaad muss das große Spielgerät auf dem Spielplatz komplett erneuert werden. Dafür sind 75 000 Euro eingeplant. Kohler erklärte, dass über die Vergabesumme wegen der Höhe sowieso im Gemeinderat entscheiden werden müsse. Dann könne man auch noch einmal ins Detail gehen. Auf die Frage nach öffentlichem Wlan über Freifunk, also private Router, antwortete Henne, dass das auf dem Rathausplatz nicht funktionieren würde. Er würde die Bewirtschaftung durch die Gemeinde bevorzugen.

Die Gemeinderäte werden in der nächsten Sitzung des Gemeinderats über den Haushaltsplanentwurf der Verwaltung für das Jahr 2018 abstimmen.