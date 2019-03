Der Erlös kommt seit 40 Jahren sozialen Projekten zugute

Nachhaltig einkaufen und Ressourcen schonen hat in Immenstaad bereits eine lange Tradition: Der evangelische Kinderkleiderbasar hilft bereits seit 40 Jahren beim Sparen und spendet für soziale Projekte. Mit einem alkoholfreien Getränk stießen am Dienstagabend – kurz vor der Abendöffnung des Frühjahrsbasars für Mitarbeiterinnen – Gründerinnen und aktuelle Teammitglieder stolz auf das Jubiläum an.

Charlotte Hepp, momentan der Kopf des Teams, begrüßte die engagierten Helferinnen im Saal des evangelischen Gemeindehauses in der Adlerstraße. Ihr gegenüber stand dabei ihre Mutter Gertraud Johst mit Martha Friedrich und Helga Hecking – sie hatten vor 40 Jahren den Stein ins Rollen gebracht. Der „Treffpunkt junger Frauen“ in der evangelischen Kirchengemeinde wurde 1978 gegründet, bereits ein Jahr später fand der erste Kinderkleiderbasar statt. Das Team bestand damals aus zehn jungen Frauen. „Wir hatten gleich zu Anfang die Idee, einen Teil der Einnahmen an ein soziales Projekt zu spenden“, erklärten die Gründerinnen. 30 Prozent des Gewinns gingen seither an zahlreiche Projekte im In- und Ausland: Nepal, Ulm, Vietnam, Mexiko, Haslach-Mühle, ein SOS- Kinderdorf in der damaligen DDR oder an verschiedene Projekte in Afrika. Alles wurde genau dokumentiert.

Nur zweimal ging der Erlös an die eigene Kirchengemeinde, einmal beim Erwerb des Gartengrundstücks hinter dem Gemeindehaus und einmal für die Jugendarbeit. Dieses Jahr profitiert die Tannheimer Nachsorgeklinik.

1300 Euro kommen zusammen

Der Gemeindesaal war zum Frühjahrsbasar wieder prall gefüllt mit Baby- und Kinderbekleidung. Im Keller stehen immer Bücher, Kinderspielsachen und -fahrzeuge bereit für den Besitzerwechsel. Beim Herbstbasar wurden zuletzt 2600 Artikel verkauft.

Außerdem hilft die Kaffeestube mit selbstgebackenen Kuchen, den Gesamterlös zu steigern – früher waren es bis zu 3000 D-Mark, heute können es bis zu 1300 Euro sein, die als Spende weitergereicht werden. Auch der aktuelle Frühjahrsbasar am Mittwoch hat eine Spendensumme von über 1300 Euro erbracht.

Was nach dem Basar-Tag, zweimal im Jahr, übrigbleibt und von den Eigentümern nicht wieder abgeholt wird, verpacken seit Jahren Imelda Heinze und Karen Holm-Jäntsch für die Bürgerhilfsgemeinschaft Jakab in Markdorf. Die Sachspenden werden von dort weitertransportiert an Bedürftige, vor allem nach Rumänien.

In der Organisation des Kinderkleiderbasars wurde inzwischen aber doch manches modernisiert: Das 30-köpfige Team verabredet sich per Doodle und die Abrechnung wird unterstützt von einer ausführlichen Excel-Tabelle.