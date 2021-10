Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 geht in die erste Runde der Beratungen

Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 ist im Mittelpunkt der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend im Bürgersaal des Rathauses gestanden. Unter dem Motto „Vorsichtig zuversichtlich“ präsentierte Bürgermeister Johannes Henne den Entwurf des Haushaltplans für das Jahr 2022. „Trotz Defizit beim ordentlichen Ergebnis gelingt Dank unserer Rücklagen und den Überschüssen aus dem Sonderergebnis nochmals der Haushaltsausgleich“, freute er sich. Kredite sind deshalb im kommenden Haushaltsjahr nicht geplant. Im Hinblick auf kommende Großprojekte dürfte das aber vorerst das letzte Mal gewesen sein, kündigte er weiter an. Zuversichtlich zeigte sich Henne im Hinblick auf die ersten Effekte der Haushalts-Konsolidierung. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, betonte er. Mittelfristig gebe es aber noch weitere Potentiale, die im laufenden Geschäftsbetrieb herausgekitzelt werden können, räumte er ein. Grundstückserlöse hätten nur einen kurzfristigen Effekt. „Der Entwurf des Haushaltplans 2022 bildet trotz gewisser Herausforderungen eine ordentliche Grundlage für vernünftiges Wirtschaften“, lautete die Einschätzung des Bürgermeisters. Er bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren großes Engagement, auch bei der Bewältigung der vielen zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Kämmerer Matthias Herrmann erläuterte in der Sitzung die Eckdaten des umfangreichen Zahlenwerks. So beträgt das Volumen des Ergebnishaushalts 2022 voraussichtlich rund 21 Millionen Euro, das sind rund 625 000 Euro mehr als im Vorjahr. Das Volumen des Finanzhaushalts beläuft sich auf rund 24 Millionen Euro, rund 1,1 Millionen Euro mehr als 2021. Kreditaufnahmen sind im kommenden Jahr nicht geplant, die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei nur 38 Euro pro Einwohner. Durch höhere Steuern und Abgaben rechnet die Gemeinde mit Einnahmen von rund 690 000 Euro, die Personalkosten sinken leicht auf 7,26 Millionen Euro, dafür steigen die Transferkosten, darunter die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage. Im Finanzhaushalt sind Investitionen von rund 4,38 Millionen Euro vorgesehen, dazu gehören unter anderem die Sanierung der Linzgauhalle und der Tartanbahn des Sportzentrums Forstwiesen sowie die Verlegung von Leerrohren für eine verbesserte Telekommunikation. Dafür gibt es im Gegenzug erhebliche Zuschüsse von Bund und Land. Der Entwurf des Haushaltsplans geht jetzt zur Beratung in die Fraktionen des Gemeinderats, um in einer der nächsten Sitzungen beschlossen zu werden.

Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 1. Januar 2018 präsentierte Cristina la Rossa, die stellvertretende Kämmerin. Damit ist erstmals eine Vermögensbewertung der Gemeinde verbunden. „Das hat uns vor erhebliche Herausforderungen gestellt“, erklärte Verwaltungschef Henne. Seit 2018 erfolgt die laufende Buchführung auf Grundlage der kommunalen Doppik, also der doppelten Buchführung. Ziel ist es, die Finanzen der Kommunen transparenter und leichter verständlich zu gestalten, so der Bürgermeister. So wurden beispielsweise bebaute und unbebaute Grundstücke der Gemeinde bewertet. Dazu gehören unter anderem das Rathaus, aber auch soziale Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen. Zum Vermögen zählen ebenso immaterielle Werte wie Lizenzen oder Software. „Bisher wurde kein Gebäude bewertet“, erläuterte Matthias Herrmann. So beträgt die Bilanzsumme 63,7 Millionen Euro, das Sachvermögen rund 48,8 Millionen Euro und das Finanzvermögen rund 14,7 Millionen Euro. Das Eigenkapital beläuft sich auf rund 41,7 Millionen Euro, die Verbindlichkeiten 1,2 Millionen Euro. Alle Werte beziehen sich auf den 1. Januar 2018. Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte nach eingehenden Beratungen zu Bewertungskriterien die erste Eröffnungsbilanz.