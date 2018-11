Der einsame Mensch findet zu Gottes Herrlichkeit

Zum lebendigen Zeugnis dafür, wie sehr Musik Menschen und Völker verbindet, ist am Freitagabend die mitreißende Aufführung von Ralf Grösslers Symphonischer Rhapsodie „Our Father in Heaven“ in der randvollen Linzgauhalle in Immenstaad geworden.

Ein imposantes Bild war es, wie im Dämmerlicht rund 120 Sänger auf der Bühne und 80 Musiker davor versammelt waren für das Konzertprojekt, das durch eine völkerverbindende Kooperation zustande gekommen ist. Dank einer langjährigen Verbindung der Musikschule Meckenbeuren mit der Musik- und Kunstschule Havelland in Rathenow und deren Zusammenarbeit mit Musikschulen in Riga (Lettland) und Tallinn (Estland) ist das 80-köpfige internationale Jugendsinfonieorchester zusammengekommen, das von Anfang an überzeugt hat mit ausgewogenem Spiel von Streichern, dem Schwerpunkt Rathenows, Bläsern und Schlagzeugern, dem Schwerpunkt Meckenbeurens. Eine große Leistung dieses Jugendorchesters war es, trotz weniger gemeinsamer Proben zu harmonischem Miteinander zusammenzuwachsen.

Unter der Leitung von Swen Pech, dem stellvertretenden Musikschulleiter in Meckenbeuren – sein Chef Jörg Scheide spielte im Orchester mit – erklang zum Auftakt die Ouvertüre zu Verdis Oper „Nabucco“. Sehr konzentriert erfolgten die Einsätze, gelungen waren die kontrastierenden Stimmungen zwischen hochdramatisch, bedrohlich und heiter. Besinnliche Stimmung mit pastoralem Charakter bescherte danach Edward Elgars sanft einsetzender, mit großem Atem anschwellender und leise verklingender 9. Satz „Nimrod“ aus den „Enigma-Variationen“ – eine schöne Überleitung zum musikalisch-spirituellen Höhepunkt des Abends, Ralf Grösslers Symphonischer Rhapsodie „Our Father in Heaven“. Bei Kantor Sönke Wittnebel und seinen Chören der Schlosskirchengemeinde Friedrichshafen hatte Jörg Scheide die Sänger für das gewaltige Werk gefunden, insgesamt 120 Sängerinnen und Sänger von den Jüngsten der Mädchen- und Jungenkantorei über Jugendchor, Gospelchor „Almost Heaven“ bis zu Sängern aus der Kantorei. Unter Wittnebels Leitung war das Zusammenwirken von Chor, Solistin und Orchester ein Erlebnis – längst hatte man vergessen, dass es ein Jugendorchester war.

In den Klangteppich des Anfangs mischten sich einzelne Instrumente, Schlagwerk, Posaune, Xylofon, ehe der Chor mit großer Macht einsetzte. Man musste sich erst hineinhören in den Text, bis mit dem Einsatz der Sängerin Angela Mink deutlich im Raum stand: „Sometimes I feel like a motherless child“, das Spiritual, das der Komponist seiner Gospelmesse zugrunde gelegt hat. Berührend kam die Einsamkeit des Menschen herüber, die der Chor immer wieder aufnimmt, ehe die faszinierend wandelbare Spiritualsängerin den Blick bereits auf das „heavenly land“, das himmlische Land lenkt. Berührend verbinden sich im zweiten Satz die Klage des Psalmisten „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ mit dem Beginn des Vaterunsers: „Our Father in Heaven“, der dem Werk seinen Titel gegeben hat. Alles stimmt zusammen, die farbige jazzige Instrumentation in den Orchesterpassagen, der mitreißende Sog im Chor. In die Trauer über die Einsamkeit und die inständige Bitte um Rettung leuchtet schon die Hoffnung: „Be joyful!“

Die hohen Stimmen hämmern die Bitte um Vergebung ein, das Orchester verrät Grösslers Liebe zu Gershwin, vertrauensvoll singen Chor und Solistin zusammen, ehe der Chor das Vaterunser weiterführt. Mit überwältigender Freude jubeln die Sänger zuletzt das „Yours is the glory forever“, unterbrochen von „paradiesischen“ Klängen des Vibraphons, und wieder swingt und rockt der Chor in voller Power, bis das Klatschen auch die Zuhörer erfasst. Noch zwei Mal wird das euphorische Finale als Zugabe wiederholt, ehe die zweihundert Mitwirkenden die Bühne verlassen – tags darauf erfolgt die Wiederholung in Kehlen.