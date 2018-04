Der DLRG Immenstaad fehlen Einsatzkräfte

Das Schwimmtraining für Kinder und das Jugend Einsatz Team (JET) sind nach wie vor der Renner bei der DLRG-Ortsgruppe Immenstaad. Schwierig ist die Situation bei den Bootsführern und Einsatzkräften – es gibt derzeit zu wenige.

Bei der Jahreshauptversammlung im Ratskeller zog die Ortsgruppe des DLRG Bilanz über das vergangene Vereinsjahr. Der Vorsitzende Matthias Schadow erinnerte in seinem Bericht unter anderem an die Präsentation der DLRG-Arbeit im Gemeinderat, wo man besonders das neue, erfolgreiche Jugend Einsatz Team (JET) in den Vordergrund gestellt hatte. Hiermit soll die Lücke zwischen Kinder-Schwimmtraining und Einsatzkräften geschlossen werden. Die Nachfrage sei so groß gewesen, dass man bei 22 Kindern aus Kapazitätsgründen eine Grenze ziehen musste.

Mitgliederzahl steigt

Die Mitgliederzahl der Ortsgruppe steige seit Jahren, teilte Schadow mit. Zuletzt waren es 336, davon 190 Kinder oder Jugendliche.

Die Technische Leiterin Ausbildung Michele Francis berichtete, dass 153 Kinder beim Schwimmtraining teilgenommen hätten. Ein großer Teil habe auch Abzeichen abgelegt. Für die Kursteilnahme sei eine Voranmeldung nötig, da es eine Warteliste gebe. Francis dankte für die Unterstützung der 19 freiwilligen Helfer, Ausbilder und Trainer. Bei den Bezirksmeisterschaften erreichte das Team Immenstaad den zweiten Platz.

Jugendleiter Bastian Scheidt schilderte die Situation beim Jugend Einsatz Team (JET) – wie die Übungen abliefen und wie das Wissen vermittelt wurde. Zwei junge Gruppen mit je vier Jugendlichen hätten am Wettkampf teilgenommen. Der Spaß stand zwar im Vordergrund, aber auch herausfordernde Aufgaben wie etwa Einsatzübungen auf Sanitäterniveau standen auf dem Programm.

Der Technischer Leiter Einsatz Benjamin Eble berichtete über die Einsätze in 2017: zwei Veranstaltungssicherungen und drei Notfalleinsätze. Mangels Personal und schwierigem Ausbildungsweg sei man hier in einer komplizierten Lage. Das Rettungsboot wurde zeitweise an die Ortsgruppen Friedrichshafen und Meckenbeuren zu Ausbildungszwecken verliehen.

Kassenwart Thomas Schanne berichtete über den Jahresabschluss 2017. Die Kassenprüfer hatten nichts zu beanstanden. Die Versammlung entlastete Kassenwart und Vorstandschaft einstimmig. Turnusgemäß wurde die Vorstandschaft neu gewählt, die Amtsinhaber wurden bestätigt: Vorsitzender bleibt Matthias Schadow, stellvertretender Vorsitzender Benjamin Eble. Kassenwart ist weiterhin Thomas Schanne. Technischer Leiter Einsatz ist künftig Marius Rogg. Technische Leiterin Ausbildung bleibt Michele Francis, Schriftführer Bastian Scheidt und Vereinsärztin Saskia Schadow. Sven Volk, Kristian Storz, Anja Strauß und Alfred Mailänder sind die Beisitzer - Sonja Heß, Winfried Dickreiter und Thomas Müller wieder Kassenprüfer. Die Versammlung stimmte auch dem Haushaltsplan 2018 einstimmig zu.

Margot Rauber dankte als Bürgermeisterstellvertreterin den Ehrenamtlichen. „Die DLRG-Ortsgruppe ist ein wichtiger Bestandteil unserer Rettungsorganisationen.“ Sie lobte die Angebote für Kinder und Jugendliche. Carsten Mücke vom DLRG-Bezirk Bodenseekreis sagte: „Nachwuchsarbeit ist wichtig, um wieder zu Einsatzkräften zu kommen.“