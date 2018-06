Der Blick geht nicht nur zurück – sondern auch nach vorn

Kinder, wie die Zeit vergeht: 40 Jahre ist es her, dass der „Kindergarten Strandbadstraße“ – der bei seiner Einweihung im November 1978 noch „Kindergarten Kapellenweg“ hieß – eröffnet wurde. Zum Sommerfest, bei dem dieses Jubiläum am Samstag gefeiert wurde, kamen zahlreiche Gäste, unter ihnen auch viele Ehemalige.

Im Namen der Gemeinde Immenstaad überbrachte Bürgermeister Johannes Henne seine Glückwünsche. Die wichtigsten Beteiligten waren an diesem strahlenden Nachmittag aber die Kindergartenkinder. Sie begeisterten mit ihrer Aufführung der „Vogelhochzeit“ kleine und große Zuschauer. Aber auch sonst war für reichlich Abwechslung gesorgt – sei es beim Sackhüpfen, beim Barfuß- und Geschicklichkeitsparcours, natürlich auch bei Kasperletheater und Blumenwurfspiel. Und wer bei der gut sortierten Tombola mitmachte, hatte in jedem Fall einen Preis sicher. „Meine Tochter Josefine geht gerne in diesen Kindergarten. Sie fühlt sich hier wohl und das ist für mich als Mutter das Wichtigste“, sagt Elternbeirätin Tanja Raither, die natürlich wie viele andere fleißige Helfer auch bei der Organisation des Jubiläumsfestes alle Hände voll zu tun hatte.

Dass sich in den vergangenen vier Jahrzehnten im Kindergarten Strandbadstraße in gesellschaftlicher, konzeptioneller und pädagogischer Hinsicht vieles verändert hat, davon berichtet Kindergartenleiterin Edeltraud Zengerle. Nicht zuletzt wurde bei der umfangreichen Sanierung in den Jahren 2012 und 2013 von der Gemeinde auch eine knappe halbe Million Euro in die Hand genommen. 41 Mädchen und Jungs gehen derzeit hier ein und aus. Von den fünf U-3-Plätzen sind aktuell zwei besetzt – ebenfalls ein integrativer Platz. Rund die Hälfte der Kinder ist primär fremdsprachig. Schon 2016 wurden vier Flüchtlingskinder aufgenommen. Zum Personal gehören sechs Fachkräfte mit einem Stellenschlüssel von 5,1, eine Hauswirtschafterin in Teilzeit und eine Anerkennungspraktikantin. „Gerade mit Blick auf die Personalsituation brauchen wir auch in Zukunft eine Dynamik, um weiterhin gute Arbeit leisten zu können“, so der Standpunkt von Bürgermeister Henne.

„Wir arbeiten mit einem teiloffenen System“, erklärt die Kindergartenleiterin. Demnach gibt es zwei Stammgruppen, die den Kindern ein sicheres Ankommen und einen gemeinsamen Start in den Tag ermöglichen. „Während der anschließenden Freispielzeit können sich die Kinder selbständig zwischen den Bildungsinseln bewegen“, sagt Edeltraud Zengerle.

Neue Herausforderungen

„Im Vergleich zu früher ist der Kindergarten optisch ansprechender, heller und freundlicher geworden“, weiß auch Laura Kunz. Die 29-Jährige war früher selbst Kindergartenkind und ist jetzt Erzieherin im Kindergarten Strandbadstraße. „Im eigenen Kindergarten arbeiten zu dürfen, das ist wirklich klasse“, sagt sie zufrieden. Von einer „schönen Zeit“ berichtet auch die ehemalige Kindergartenleiterin Ingeborg Gries. „Früher war allerdings manches einfacher“, betont sie – mit Bezug auf den erhöhten Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand, die verlängerten Öffnungszeiten, das gemeinsame Mittagessen oder die sprachlichen Herausforderungen, vor denen die heutigen Erzieherinnen stehen.