Der Baum steht dank Horgenzeller Kraft

Auf „Kippehuser Festwetter“ hofft die Teilgemeinde für den 1. Mai. Beim 33. „Maifest“ um den Dorfbrunnen wird die Zimmermannsgilde aus Horgenzell wieder mit handwerklichem Geschick den Maibaum aufstellen.

Fast genauso lange wie es das Maifest in Kippenhausen gibt, kommen die Zimmerleute aus Horgenzell an den See, um den geschmückten Maibaum vor dem Rathaus sicher und mit reiner Manneskraft in die Senkrechte zu bringen.

Auch am Mittwoch, 1. Mai, beginnt das Maifest auf dem Dorfplatz mit dem Frühschoppen um 10.30 Uhr. Gegen 11 Uhr wird der Baum aufgestellt, stilecht geschmückt mit Tannengirlanden, bunten Bändern und den Emailleschildern für 14 Handwerkszünfte. Dieses Jahr wurde wieder einmal ein neuer Baum dekoriert.

Die örtlichen Vereinen sind bekannt für ihre Gastfreundschaft. Die Katzenzunft bewirtschaftet gleich zwei Stände mit Bier und leckerem Essen vom Grill. Die Schalmeien wirken mit, der Schützenverein Montfort und die katholische Frauengemeinschaft Kippenhausen. Ob Weißwürste oder Felchen, Grillwurst, Steak oder hausgebackene Kuchen – für jeden kulinarischen Bedarf wird vorgesorgt.

Getränke mit und ohne Alkohol stehen bereit, für alle Gäste, die ihren Maiausflug nach Kippenhausen planen. Musikalisch gute Stimmung verbreiteten vom Frühschoppen bis zum Nachmittag die „Neuen Hotzenplotzer vom Bodensee“ aus Frickingen.