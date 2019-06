Im Wattgraben in Immenstaad wird das denkmalgeschützte Gebäude mit der Hausnummer 1 umgebaut, saniert und südlich davon ein Mehrfamilienwohnhaus mit Tiefgarage neu gebaut. Der Gemeinderat hat in der Sitzung am Montagabend der vom Denkmalschutz geforderten Änderung zugestimmt, das geplante Flachdach durch ein Giebeldach zu ersetzen. Foto: hke