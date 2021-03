Das Corona-Testzentrum in Immenstaad wird fortgeführt

Nach einem erfolgreichen Start des kommunalen Testzentrums in Immenstaad und der großen Nachfrage der Bürger nach einem Schnelltest, bietet die Gemeinde Immenstaad in Zusammenarbeit mit dem DRK Ortsverein Immenstaad und der Freiwilligen Feuerwehr Immenstaad auch im April weiterhin die Möglichkeit zur kostenlosen Testung an. „Bislang wurden 214 Bürgerinnen und Bürger sowie alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Testzentrum getestet und die kommenden Termine sind bereits so gut wie ausgebucht. Aufgrund der starken Nachfrage haben wir die Testkapazitäten in der Linzgauhalle ab kommender Woche erhöht. So können an einem Tag bis zu 96 Personen im Zeitraum von zwei Stunden getestet werden. Ich freue mich natürlich sehr, dass das Angebot der Corona-Testungen in unserer Gemeinde so angenommen wird.“ sagt Bürgermeister Johannes Henne. Die kostenlosen Testungen werden in der Linzgauhalle an drei Tagen in der Woche (dienstags, donnerstags und samstags) angeboten. Allen Bürgern steht pro Woche ein kostenloser Test zur Verfügung. An folgenden Tagen kann ein Termin in der Linzgauhalle reserviert werden: Dienstag von 18 bis 20 Uhr, Donnerstag von 18 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 11 Uhr.

Die Gemeinde bittet um rechtzeitige Anmeldung, spätestens einen Tag vorher, bis 16 Uhr beziehungsweise freitags bis 12 Uhr unter Telefon 07545 / 201 31 01 oder per E-Mail an: chirtler@immenstaad.de unter Angabe des Vor- und Nachnamens, der Anschrift, des Geburtsdatums und der Telefonnummer.