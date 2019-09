Darum können sich Badener und Schwaben nicht wirklich leiden

Dass Badener auch „Sauschwaben“ sind und warum sich hinter der badischen Krone nur ein einfaches Drahtgestell verbirgt, erfuhren die rund 120 Gäste beim heiteren Vortrag der promovierten Kulturhistorikerin Helga Müller-Schnepper am Donnerstagabend im Winzerkeller.

So habe es bis circa 1806 überhaupt keinen Unterschied zwischen Badenern und Schwaben gegeben, denn das Gebiet Südschwaben gehörte zu Vorderösterreich und wurde vom gleichen Oberhaupt regiert. „Die Wende kam ab Anfang des 19. Jahrhunderts mit Napoleon“, erklärte Müller-Schnepper in ihrem historischen Rückblick. Er besetzte auf der linken Seite des Rheins Gebiete, die seit Jahrhunderten zu Bayern, Baden und Württemberg gehörten.

Das war für viele Badener nicht hinnehmbar. Kulturhistorikerin Helga Müller-Schnepper

Als Ersatz bot er den Besitz der Klöster, der Kirche und der Reichsstädte an. So vervierfachte sich das badische Gebiet, das bisher nur die Region um Rastatt und Baden-Baden umfasste. Der westliche Teil des Bodensees wurde 1819 badisch, die Markgrafen von Baden erhielten die Beförderung zu Großherzogen. Die Grenze verlief genau zwischen Immenstaad und Fischbach. Den Bruch zwischen Baden und Württemberg verursachte letztendlich König Friedrich von Württemberg, der von 1806 bis 1816 regierte.

Reinhard König überreicht Helga Müller-Schnepper einen Blumenstrauß in den badischen Landesfarben rot und gelb. (Foto: Kirsten Lichtinger)

Er stellte die Gleichung „Schwaben gleich Württemberg und umgekehrt“ auf. „Das war für viele Badener nicht hinnehmbar“, erklärte Müller-Schnepper. In der Folge entwickelte Baden eine eigene Identität, die sich am Dialekt orientierte. Das Badner Lied entstand etwa 1870. „Allerdings wurde dafür das Sachsenlied umgedichtet“, gab sie mit einem Schmunzeln zu bedenken. Unterschiede habe es auch zwischen den Schwaben gegeben. „Für die Stuttgarter waren die Oberschwaben Eingeborene mit merkwürdigem Dialekt“, zitierte sie aus historischen Schriften.

Die Küche in Oberschwaben und Baden orientierte sich an der österreichischen Küche, deren Einflüsse bis heute vorhanden seien. Werden in Stuttgart die Maultaschen in deren Kochbrühe serviert, kämen sie in Oberschwaben in einer leckeren Rinderkraftbrühe in den Suppenteller. Den Erfindungsreichtum der Badener beschrieb Müller-Schnepper in einer kleinen Anekdote über die Königskronen. Für Baden, Württemberg und Bayern hätten deren Herrscher jeweils neue Kronen bestellt, als der österreichische Kaiser 1806 in Wien seine Krone niedergelegt habe.

Die bayerische Krone wurde standesgemäß aus Gold beim Pariser Hofjuwelier bestellt, die württembergische Krone war aus Silber, aber immerhin noch vergoldet. Da die badische Krone aufgrund des Todes von Großherzog Carl Friedrich rasch benötigt wurde, überzogen die findigen Badener Drahtbügel mit Pappe und Samt. Anschließend verzierten kostbare Juwelen das gute Stück, dem man den einfachen Unterbau nicht mehr ansehen konnte.

Der Vorsitzende des Heimatvereins Immenstaad, Reinhard König, freute sich über die vielen Zuhörer, die teilweise bis aus Heiligenberg in den Winzerkeller gekommen waren. „Wir gehen gscheiter raus, als wir gekommen sind“, zog er eine positive Bilanz. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Jubiläums anlässlich des 925-jährigen Bestehens der Gemeinde Immenstaad statt.