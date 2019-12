Cornelia Haller nimmt Leser mit auf eine Reise

Ein passender Zeitpunkt für die Lesung ihres neuen historischen Romans „Der Geschmack von Schmerz“ der Immenstaader Autorin Cornelia Haller war der Mittwochabend. „Heute vor 205 Jahren wurde der Marquis de Sade beerdigt, der im Buch eine wichtige Rolle spielt“, erläuterte die Schriftstellerin.

Obwohl er sich gewünscht habe, in einem anonymen Grab beerdigt zu werden, lebe der Name im Wort „Sadismus“ weiter. Darunter wird heute die Freude und Lust am Quälen von Menschen oder Tieren zusammengefasst. Das dritte Buch von Cornelia Haller handelt unter anderem von der Begegnung der Protagonistin Isabeau mit dem berühmt berüchtigten Marquis in Paris. Dieser war es auch, der sie zu diesem Roman inspirierte. In der französischen Hauptstadt habe sie das Bild eines Straßenkünstlers von de Sade fasziniert. „Seine stahlblauen Augen zogen uns an“, erzählte sie. So geht es auch Isabeau, die den gutaussehenden Adligen gleich bei ihrer Ankunft in Paris kennenlernt.

Mit wohltemperierter Stimme nahm Cornelia Haller die rund 50 Gäste im Ratskeller mit auf eine Reise durch ihr Buch. Sie ließ die Welt des 18. Jahrhunderts aus dem Blickwinkel einer jungen, behüteten Frau aus Lindau auferstehen. Vom beschaulichen Leben am Bodensee reist Isabeau in das faszinierende Paris mit seinen prachtvollen Bauten, aber auch mit schmutzigen Straßen, in denen viele Menschen in großer Armut leben. Ihre Abenteuer und Erlebnisse dort, ihre Verbindung mit dem berüchtigten Marquis de Sade, aber auch die Kirche Saint-Sulpice spielen eine wichtige Rolle.

„Bis auf eine Ausnahme ist alles, was über de Sade in meinem Roman steht, in Schriften belegt“, erläuterte die Autorin. Für Isabeau gibt es dagegen kein echtes Vorbild. „Auf den Spuren von de Sade zu wandeln, alles zu lesen, was er geschrieben hat und das, was über ihn geschrieben wurde, gehörte zu den besonderen Herausforderungen der Recherche“, berichtete die Schriftstellerin.

Über zwei Jahre hat sie an dem Roman geschrieben. Cornelia Haller lebt in Immenstaad, schreibt aber in Überlingen. „So, als würde ich zur Arbeit gehen, sonst wird das nichts“, schmunzelt sie. Ihr nächstes Projekt ist schon in Arbeit. „Es dreht sich um die erste promovierte Ärztin im 18. Jahrhundert, Dorothea Erxleben“, verrät sie. Die Lesung fand im Rahmen des Immenstaader 925-Jahr-Jubiläums statt und wurde vom Heimatverein Immenstaad und der Bücherstube Bosch organisiert. „Das ist unsere zehnte öffentliche Veranstaltung“, freute sich der Vorsitzende Reinhard König über das Mammutprogramm, das der Verein dieses Jahr bewältigt habe.

Reinhard König warb außerdem für den Besuch der Krippenausstellung in der Kippenhausener Montfort-Galerie, die noch bis zum 6. Januar geöffnet sei.