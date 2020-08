Cluster-Satelliten von Airbus seit 20 Jahren im All

Die von Airbus in Immenstaad gebauten Cluster-Satelliten treten nun in ihr drittes Jahrzehnt im Weltraum ein – und das, obwohl das Satelliten-Quartett der Europäischen Weltraumorganisation ESA nur auf eine nominale Lebensdauer von zwei Jahren ausgelegt war. Darüber informiert das Unternehmen in einer Mitteilung. Demnach enthüllt diese einzigartige Vier-Satelliten-Mission seit dem Sommer 2000 die Geheimnisse der magnetischen Umgebung der Erde und ermöglicht nach 20 Jahren Beobachtungen immer noch neue Entdeckungen, während sie die Beziehung unseres Planeten zur Sonne erforscht.

Als einziger Planet, von dem bekannt ist, dass er Leben beherbergt, nimmt die Erde einen einzigartigen Platz im Sonnensystem ein. Die Cluster-Mission wurde entworfen und gebaut, um vielleicht einen entscheidenden Faktor zu untersuchen, der die Erde zu einer einzigartigen bewohnbaren Welt macht. Gemeint ist die Magnetosphäre der Erde, die den Planeten vor einem Bombardement durch kosmische Partikel schützt, aber auch mit diesen interagiert und spektakuläre Phänomene wie das Polarlicht hervorruft.

Die Magnetosphäre der Erde, eine tropfenförmige Region, die etwa 65 000 Kilometer vom Planeten entfernt auf der Tagesseite beginnt und sich auf der Nachtseite bis zu 6 300 000 Kilometer erstreckt, ist das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen dem Magnetfeld der Erde, das durch die Bewegungen seines geschmolzenen Metallkerns erzeugt wird, und dem Sonnenwind.

Cluster ist laut Airbus die erste Mission, die diese Region und die darin ablaufenden Prozesse im Detail untersucht, modelliert und dreidimensional kartiert hat.

Damit trägt sie dazu bei, unser Verständnis der Weltraumwetter-phänomene voranzubringen, die sich aus dem Zusammenspiel zwischen der Magnetosphäre und den energiereichen Teilchen des Sonnenwindes ergeben.