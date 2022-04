Christian Birkhofer bleibt Vorsitzender des Airbus-Betriebsrats

Am 4. April haben die Betriebsratswahlen bei Airbus Defence and Space in Immenstaad stattgefunden. Rund 60 Prozent der 2.300 wahlberechtigten Beschäftigten hätten ihre Stimmen für den neuen Betriebsrat abgegeben, teilt der Betrieb mit. Der Vorsitzende Christian Birkhofer wurde in seinem Amt bestätigt, zu seinen Stellvertretern wurden Daniel Sauer und Volker Debus gewählt. Neben ihnen sind Erwin Reich, Arnim Eglauer und Christa Steuernagel hauptamtlich freigestellt. Die weiteren Betriebsratsmitglieder sind Brigitte Grasshoff, Beatrice Hechelmann, Jana Hug, Anja Kutter, Angélique Lerner, Margot Nistl, Michaela Oeser, Alexander Pfaffenrodt, Katja Ries, Sabrina Stähle, Markus Stuckenbrock, Julian Traut und Ronny Wenzel.